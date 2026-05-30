Các linh kiện của Belarus và một bộ phận cấu thành sản xuất trước năm 2017 đã được tìm thấy trong đống mảnh vỡ tên lửa Oreshnik.

Phân tích mảnh vỡ tên lửa Oreshnik của Nga và công nghệ vũ khí hiện đại 2026 - Ảnh 1.

Các chuyên gia Ukraine đã kiểm tra những mảnh vỡ còn sót lại của tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik của Nga và trình bày chúng tại một cuộc họp báo có sự tham dự của nhiều phóng viên quân sự.

Theo thông báo, các kỹ sư đã kiểm tra những mảnh vỡ của tên lửa mà Nga dùng để tấn công vùng Lviv đêm ngày 8 - 9/1/2026.

Một phần thân tên lửa đã tách rời trong quá trình bay và không bị cháy hết, cho phép nghiên cứu chi tiết các thành phần của nó.

Đặc biệt, bộ xử lý và bo mạch chủ có chức năng điều khiển chuyến bay và truyền tín hiệu đến cánh lái và động cơ vẫn còn nguyên vẹn.

Phân tích mảnh vỡ tên lửa Oreshnik của Nga và công nghệ vũ khí hiện đại 2026 - Ảnh 2.

Các bộ phận của tên lửa Oreshnik đã tấn công khu vực Lviv vào tháng 1/2026.

Tên lửa Oreshnik được sử dụng để tấn công vùng Lviv không có các bộ phận tối tân. Điều này bác bỏ tuyên bố của phía Nga rằng loại vũ khí này là một phát triển hoàn toàn mới.

Trên thực tế, tên lửa này là sản phẩm của quá trình hiện đại hóa sâu rộng các hệ thống vũ khí hiện có của Liên Xô hoặc Nga, với thiết kế đã trải qua một số thay đổi về công nghệ.

Tất cả các bo mạch và chip bên trong bộ xử lý đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016.

Không giống như các máy bay không người lái của Nga, vốn được trang bị rất nhiều linh kiện hiện đại của nước ngoài sản xuất trong giai đoạn 2024 - 2025, không có linh kiện mới nào của Mỹ, Trung Quốc hay châu Âu được tìm thấy trong tên lửa này.

Tất cả các linh kiện điện tử được tìm thấy đều có nguồn gốc từ Nga và Belarus. Thiết bị do nhà máy Integral ở Minsk sản xuất đã được ghi lại trên các bảng mạch.

Công ty vi điện tử Integral của Belarus có trụ sở tại Minsk chuyên sản xuất mạch tích hợp, thiết bị bán dẫn và linh kiện điện tử cho công nghiệp, viễn thông và thiết bị quân sự.

Công ty này là một trong những nhà sản xuất vi điện tử lớn nhất ở Đông Âu. Phần lớn các bộ phận cấu thành được sản xuất tại các doanh nghiệp ở Moskva và vùng lân cận.

Phân tích mảnh vỡ tên lửa Oreshnik của Nga và công nghệ vũ khí hiện đại 2026 - Ảnh 3.

Doanh nghiệp Belarus “Integral”.

Theo phân loại, Oreshnik là tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung. Tầm bắn của nó từ 3.000 đến 5.000km. Bởi vì loại vũ khí này được phát triển như một phương tiện mang đầu đạn hạt nhân, nên nó có độ chính xác dẫn hướng thấp, điển hình đối với các tên lửa thuộc loại này.

Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính hoàn toàn thụ động dựa trên module con quay hồi chuyển.

Oreshnik bay vào tầng bình lưu và tiếp cận mục tiêu, điều hướng hoàn toàn bằng tọa độ được lập trình sẵn trong máy tính tích hợp. Hệ thống này hoạt động tự động và không sử dụng các thiết bị định vị vệ tinh chủ động như GPS.

Tên lửa được trang bị một đầu đạn riêng biệt, trước khi bị phá hủy sẽ được chia thành 6 khối dẫn hướng riêng biệt, mỗi khối chứa 6 đầu đạn con khác để tấn công đồng thời vào các mục tiêu khác nhau. Không có đầu đạn hạt nhân, chúng chỉ là những khối gang rỗng nặng 50kg.

"Ở Lviv, nó phát nổ ở độ cao khoảng 5 hoặc 6km. Đó là lý do tại sao nó bị phân tán. Ở Bila Tserkva, nó phát nổ ở độ cao khá thấp, vì vậy nó nhắm trúng các nhà để xe. Cả 6 gói đầu đạn, mỗi gói gồm 6 phần tử đều rơi xuống 3 nhà để xe không may mắn này", một nhà nghiên cứu tên lửa nói với trang Militarnyi.

Oreshnik là một mối đe dọa nghiêm trọng do khó kiểm soát việc phân tán đầu đạn. Rất khó có khả năng một tên lửa đạn đạo chiến lược như vậy có thể bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không thông thường hoặc các tổ hợp Patriot PAC-3.

Để đánh bại nó, cần đến các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao chuyên dụng của Mỹ, đặc biệt là THAAD. Đồng thời nếu tên lửa được sử dụng ở dạng phi hạt nhân với đầu thì hiệu quả phá hoại của nó là rất nhỏ.

Theo Militarnyi
Nga chế tạo "kỳ quan công nghệ", cả hành tinh chỉ có vài chiếc: Tiếp tục giữ vững vị trí số một thế giới
