Kết nối kinh tế và công nghệ thành một loại “tài sản trí tuệ”

Ra mắt ngày 16-9 tại TP.HCM, IQ+ đặt mục tiêu giúp kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp được lưu giữ, chia sẻ nhiều lần và tạo thêm thu nhập cho người sở hữu chuyên môn.

‏Do công ty cổ phần IQUITY phát triển và vận hành, IQ+ được định hướng trở thành một hệ sinh thái kinh tế trí tuệ, trong đó nhấn mạnh vào "Return On Intelligence" (ROI), có thể hiểu là giá trị thu về từ trí tuệ.‏

‏"ROI" cho tri thức‏

‏Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh, CEO IQ+, đặt vấn đề từ một so sánh khá đơn giản. Nhà đất, vàng hay cổ phiếu đều được xem là tài sản và có thể tính khả năng sinh lời. Trong khi đó, kiến thức và kinh nghiệm mà một người tích lũy sau hàng chục năm làm nghề lại thường khó được nhìn thấy theo cách tương tự.‏

‏Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh, CEO IQ+, chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: IQUITY

‏Một nhà quản lý có thể mất nhiều năm để học cách giao việc, phản hồi hay xử lý xung đột. Một chuyên gia công nghệ, tài chính hay bán hàng cũng cần hàng nghìn giờ làm việc trước khi tích lũy đủ kinh nghiệm để giải quyết một vấn đề nhanh và chính xác. ‏

‏Nhưng phần lớn giá trị ấy vẫn gắn với số giờ người đó trực tiếp làm việc, tư vấn hoặc đứng lớp. "Nếu sự chú ý có thể trở thành thu nhập, thì tại sao tri thức lại không thể?", bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh, CEO IQ+, đặt câu hỏi.‏

‏Theo bà, IQ+ muốn giải bài toán này bằng cách đưa kiến thức ra khỏi giới hạn của một buổi giảng hay một giờ tư vấn. Kinh nghiệm của một chuyên gia có thể được chuyển thành video, tài liệu, buổi trao đổi hoặc chương trình đào tạo. Người xem có thể bắt đầu từ nội dung ngắn, tìm đến chuyên gia phù hợp rồi tiếp tục học những nội dung chuyên sâu hơn.‏

‏Nhờ đó, cùng một vốn hiểu biết có thể phục vụ nhiều người ở những thời điểm khác nhau, thay vì kết thúc khi người dạy rời lớp học. "Tri thức chưa bao giờ đối lập với tiền bạc. Tri thức chính là tài sản và đã là tài sản thì phải có khả năng sinh lời", bà Quỳnh Anh chia sẻ.‏

‏IQ+ gọi cách nhìn này là "Return On Intelligence" (ROI). Nếu ROI trước đây là "Return On Investment" thường được hiểu là tỉ suất hoàn vốn đầu tư, thì IQ+ muốn dùng một cách diễn giải khác để nói về giá trị kinh tế mà kiến thức và kinh nghiệm có thể tạo ra cho chính người sở hữu chúng.‏

‏Tối ưu tài nguyên cho hệ sinh thái trí tuệ bằng công nghệ‏

‏Hệ sinh thái IQ+ được xây quanh bốn hướng Learn - Share - Earn - Borderless, tương ứng với Học - Chia sẻ - Tạo thu nhập - Kết nối không giới hạn địa lý.‏

‏Trong đó, "Share" và "Earn" liên quan trực tiếp tới ý tưởng biến kinh nghiệm thành một loại tài sản có thể tiếp tục khai thác. Người có chuyên môn có thể chia sẻ nội dung, xây cộng đồng, tổ chức chương trình đào tạo và đưa kiến thức đến nhiều người hơn. ‏

‏Chẳng hạn, khóa First Time Manager đưa những kinh nghiệm của người quản lý vào các nội dung như giao việc, phản hồi và xử lý xung đột. Một khóa về AI Agent hướng dẫn người học giao nhiệm vụ cho AI, xử lý bảng tính, làm báo cáo và xây dựng trợ lý AI. Ở lĩnh vực thương mại điện tử, chương trình khác khai thác kinh nghiệm thực tế về xây dựng thương hiệu và tìm hiểu hành vi khách hàng trên Amazon.‏

‏TS William H. Nguyen - nhà đồng sáng lập IQ+ phụ trách công nghệ - phát biểu tại sự kiện - Ảnh: IQUITY

‏TS William H. Nguyen - nhà đồng sáng lập IQ+ phụ trách công nghệ - cho biết AI được thiết kế để theo sát cả quá trình học và dạy. Với người học, AI có thể hỗ trợ ghi chú, tóm tắt, nhận diện nội dung đã học và gợi ý phần kiến thức nên tiếp tục, từ đó xây lộ trình phù hợp với từng người. Ở phía người dạy, AI đóng vai trò như một trợ lý trong suốt buổi học, hỗ trợ hệ thống nội dung trao đổi, tổng hợp câu hỏi và nhận biết những phần học viên còn vướng. ‏

‏Ông nhấn mạnh có ba điểm khác biệt trong cách tổ chức việc học với hệ sinh thái IQ+. Trước hết, thay vì chờ người học chủ động đi tìm khóa học, hệ thống dùng thuật toán và AI để đưa tri thức đến đúng người dựa trên nhu cầu, thói quen và quá trình sử dụng. AI từ đó có thể gợi ý nội dung, hỗ trợ xây lộ trình và cá nhân hóa trải nghiệm cho từng người học.‏

‏Điểm thứ hai là kéo dài giá trị của một buổi dạy ra ngoài thời gian lên lớp. Nội dung được lưu giữ và tiếp tục hỗ trợ người học giữa các buổi học, đồng thời IQ+ hướng tới sử dụng "AI Twin", có thể hiểu là một bản sao AI của người dạy, để mở rộng khả năng hiện diện và hỗ trợ người học ngay cả khi chuyên gia không trực tiếp có mặt.‏

‏Theo ông William, mảnh ghép cuối cùng là khả năng phân phối tri thức trên quy mô rộng hơn trong cùng một hệ thống. Nội dung, người dạy, người học và các công cụ công nghệ được kết nối trên một nền tảng, qua đó giảm giới hạn về thời gian và khoảng cách, giúp kiến thức của chuyên gia tiếp cận nhiều người hơn và tiếp tục tạo giá trị sau mỗi buổi học.‏

‏TS Lê Huỳnh Phương Thục tại buổi lễ ra mắt - Ảnh: IQUITY

‏TS Lê Huỳnh Phương Thục - nhà sáng lập, CEO Talent Connect Plus - cho rằng điểm đáng quan tâm của mô hình này là tạo thêm một cách để tri thức của người làm nghề được tiếp tục sử dụng qua nhiều hình thức khác nhau, từ nội dung ngắn, lớp học đến hoạt động cố vấn. "Với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi, IQ+ là nơi kinh nghiệm nhiều năm cuối cùng cũng có thể trở thành một tài sản tích luỹ, chứ không chỉ là những giờ tư vấn trôi qua", bà Thục nói.‏

‏Xem thêm về hệ sinh thái IQ+ tại: ‏ ‏https://m.iqplus.education/vi‏