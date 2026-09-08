Kết luận vụ Vương Nhất Bác bị đâm xe trên đường đua

Ban tổ chức China GT xác định tay đua xe số 116 chịu hoàn toàn trách nhiệm trong vụ va chạm khiến diễn viên Vương Nhất Bác phải bỏ cuộc tại chặng Thượng Hải ngày 6/9.

Ngày 6/9, nam diễn viên Vương Nhất Bác đã buộc phải bỏ cuộc tại chặng đua China GT Thượng Hải sau khi chiếc xe số 85 của anh bị xe số 116 đâm từ phía sau.

Sau khi xem xét các bằng chứng video và lắng nghe ý kiến của các bên, hội đồng trọng tài của giải xác định tay đua số 116 phải chịu toàn bộ trách nhiệm về vụ tai nạn, trong khi Vương Nhất Bác không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Ngày 7/9, ban tổ chức China GT đã công bố kết quả điều tra vụ va chạm khiến xe đua của Vương Nhất Bác hư hỏng và phải bỏ cuộc.

Theo kết luận, khi tiến gần khúc cua số 11, xe số 116 chạy phía sau xe số 85 đã bỏ lỡ điểm phanh và không thể giảm tốc đầy đủ, dẫn đến va chạm với xe của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có sở thích liên quan những môn thể thao tốc độ.

Ban tổ chức xác định xe số 85 vẫn di chuyển theo đường đua bình thường. Trong khi đó, tay đua xe số 116 không duy trì đủ khoảng cách khi phanh và không kiểm soát được phương tiện, gây ra vụ va chạm.

Vì vậy, tay đua xe số 116 được xác định chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố. Vương Nhất Bác - người điều khiển xe số 85 - không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Sina mô tả lại cụ thể vụ việc xảy ra chiều 6/9 tại chặng Thượng Hải của China GT 2026. Khi xe của Vương Nhất Bác di chuyển đến khu vực phía trong khúc cua số 11, xe số 116 lao vào phía trong và đâm vào cửa xe số 85. Sự cố nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều chủ đề liên quan lọt vào bảng tìm kiếm nóng.

Hình ảnh tại hiện trường và phần bình luận của người dẫn chương trình cho thấy sau cú va chạm, xe số 116 bị rò rỉ dầu ở phía dưới. Chiếc xe số 85 của Vương Nhất Bác bị hư hỏng bộ khuếch tán phía sau và không thể tiếp tục thi đấu.

Sau khi phải bỏ cuộc, Vương Nhất Bác được nhân viên của ban tổ chức chở bằng xe máy về khu vực P, nơi sửa chữa và phục vụ các xe đua. Truyền thông Trung Quốc xác nhận anh trở về an toàn.

Người dẫn chương trình của giải khi đó nhận định xe số 85 của Vương Nhất Bác gặp sự cố ngoài ý muốn, đồng thời cho biết vụ va chạm sẽ được ban tổ chức điều tra.

Một ngày trước sự cố, Vương Nhất Bác cũng thu hút sự chú ý với màn thể hiện tại vòng phân hạng chặng Thượng Hải.

Ngày 5/9, thời tiết bất ngờ chuyển xấu, mưa lớn khiến mặt đường trở nên trơn trượt. Khi điều khiển chiếc Mercedes-AMG GT3 EVO số 85 qua khúc cua số 10, Vương Nhất Bác mất kiểm soát do mưa đột ngột nặng hạt và va nhẹ vào hàng rào bảo vệ phía trong.

Cú va chạm khiến cản trước bên trái của xe cọ xuống mặt đường, tóe tia lửa, bộ chia gió phía trước bị hư hỏng. Tuy nhiên, mức độ va chạm tương đối nhẹ và chiếc xe vẫn có thể tiếp tục tham gia vòng phân hạng.

Vương Nhất Bác nhanh chóng kiểm soát xe và tiếp tục thi đấu. Trong điều kiện đường trơn, anh hoàn thành một vòng với thành tích 2 phút 05 giây 934.