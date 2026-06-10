Kết luận vụ Triệu Vy liên quan đường dây buôn người

Triệu Vy từng bị tung tin liên quan tới đường dây buôn người, lừa đảo trực tuyến, giấu tài sản riêng tại nước ngoài. Nữ diễn viên quyết tâm bảo vệ danh dự của mình.

Trang 163 đưa tin anh trai nữ diễn viên Triệu Vy là Triệu Kiện đã đăng tải toàn bộ Văn bản Hòa giải Dân sự của Tòa án Internet Bắc Kinh ban hành ngày 5/6 về việc phía Triệu Vy khởi kiện Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Cự Nhật Thăng Hợp Phì.

Trước đó, công ty truyền thông này đã đứng sau các tài khoản MXH để đăng bài viết bôi nhọ ác ý, bịa đặt thông tin nhằm xúc phạm danh dự Triệu Vy.

Những tình tiết giật gân như ngôi sao Hoàn Châu cách cách liên quan tới đường dây buôn người, lừa đảo trực tuyến, giấu tài sản riêng tại nước ngoài... nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả đại chúng, mang lại lượt truy cập cho các tài khoản truyền thông. Nhưng lại đẩy Triệu Vy vào tình thế hủy hoại danh tiếng.

Anh trai Triệu Vy đã thay mặt nữ diễn viên đâm đơn kiện các tài khoản MXH và công ty đứng sau ra tòa. Sau quá trình xét xử, hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải. Cụ thể, phía bị đơn là công ty Cự Nhật Thăng phải gửi thư xin lỗi bằng văn bản cho Triệu Vy, đăng bài trên MXH và ghim trong ít nhất 10 ngày. Bị đơn bồi thường tổng số tiền là 20.000 NDT và thanh toán phí tòa án 300 NDT.

Triệu Vy thắng kiện sau khi bị bịa đặt tin tức liên quan tới lừa đảo.

Trước đó, có nhiều bài viết xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội Weibo khẳng định vợ chồng Huỳnh Hữu Long - Triệu Vy, MC Lý Tương đều thuộc cùng một đường dây rửa tiền, làm ăn phi pháp và có liên quan đến việc bắt cóc bán người sang các khu lừa đảo tại Myanmar.

Các bài viết đặt câu hỏi về quá trình làm giàu của thương gia Huỳnh Hữu Long, chồng cũ của Triệu Vy khi hoạt động kinh doanh của người này không rõ ràng. Bên cạnh đó, họ còn khẳng định việc Triệu Vy kinh doanh rượu, mua các bất động sản tại nước ngoài là hành vi rửa tiền, muốn tẩy sạch nguồn gốc của số tiền bất chính. Mặt khác, Triệu Vy và chồng cũ còn đứng tên nhiều công ty riêng, thực chất không có hoạt động mà chỉ là công ty ma để hợp thức hóa các khoản lợi nhuận khổng lồ từ hành vi phạm pháp.

Trang 163 đưa tin Huỳnh Hữu Long, chồng cũ Triệu Vy có một người em họ tên Xa Khải Luân có tiền án tiền sự nghiêm trọng, bị bắt khi đánh bạc tại quê nhà, sau đó ra nước ngoài làm ăn và liên quan đến đường dây lừa người Trung Quốc sang Thái Lan - Myanmar, bán vào các trại tập trung, huấn luyện họ thực hiện các cuộc gọi lừa đảo viễn thông, thu lợi hàng tỷ USD mỗi năm. Có thông tin năm 2022, Xa Khải Luân đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng Huỳnh Hữu Long cũng là người có liên quan tới những vụ lừa đảo viễn thông tại Myanmar. Sau khi kết hôn, Triệu Vy biết về việc làm ăn của chồng nhưng không ngăn cản mà còn cùng chồng đầu tư vào đây.

Tuy nhiên, anh trai Triệu Vy là Triệu Kiện khẳng định các bài viết cố ý nhắm vào nữ diễn viên, thông tin không xác thực. Vì Triệu Vy là ngôi sao nên dễ dàng bị tổn thương, trở nên yếu ớt trước các tin đồn. Triệu Kiện khẳng định thời gian qua họ đã trình báo và khởi kiện tại Bắc Kinh, Thượng Hải.

Triệu Vy gặp nhiều khó khăn từ khi bị cấm sóng.

Triệu Vy bất ngờ bị cấm sóng tháng 8/2021, từ đó có nhiều tin tức tiêu cực về cô nổ ra, để nhằm lý giải nguyên nhân nữ diễn viên bị phong sát.

Ngày 28/12/2024, Triệu Vy tuyên bố đã ly hôn chồng là doanh nhân Huỳnh Hữu Long từ vài năm trước. Nữ diễn viên không còn quan hệ gì với chồng cũ, nên cô không muốn dính vào những rắc rối tài chính của Huỳnh Hữu Long.