Kết luận kiểm tra vụ bông tẩy có dòi mua trên livestream Hannah Olala

Thời gian vừa qua, giới mê làm đẹp nói riêng và cộng đồng mạng nói chung liên tục bàn tán trước vụ việc một khách hàng phát hiện “vật thể lạ” trong bông tẩy trang mua trên livestream của Hannah Olala vào ngày 8/8.

Theo đó, nữ khách hàng có tên V.K.H đã mua 6 hộp bông tẩy trang Silcot Nhật Bản (Unicharm) trên phiên livestream của Hannah Olala. Đến ngày 24/10, sau khi mở nắp và sử dụng một nửa số miếng bông hộp thứ 5, cô phát hiện dòi sống nằm trên 1 miếng sản phẩm.

Khách hàng này khẳng định đã loại trừ khả năng dòi xuất hiện do bảo quản tại nhà vì lý do "Nhà mình không nấu ăn, không có thức ăn thừa. Thời tiết Hà Nội dạo này lạnh và khô. Hộp bông để ở bàn trang điểm, khu vực sạch sẽ, khô ráo".

Vụ bông tẩy trang có dòi khiến cả cộng đồng làm đẹp hoang mang, bàn tán

Quá trình sau đó được các bên kết hợp để kiểm tra, xử lý theo đúng quy trình chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, sự việc vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi khi nhiều người cho rằng Hannah Olala đang "bịa chuyện để vu khống" nữ khách hàng. Ngoài ra, trong video lên tiếng về sự việc vào cuối tháng 10 vừa qua, netizen còn bày tỏ nữ CEO đang hướng dư luận về phía khách hàng để “công kích, tấn công”.

Đến mới đây, tối ngày 3/11, phía Hannah Olala đã có những cập nhật mới nhất từ nhãn hàng, thông tin đầy đủ, chính xác về sự việc.

Hannah Olala tiếp tục cập nhật về sự việc sau khi có kết quả kiểm tra sản phẩm từ phía nhãn hàng

Trong văn bản được gửi từ phía nhãn hàng, kết luận kiểm tra sản phẩm thể hiện “vật thể lạ” có đặc điểm phù hợp với sinh trưởng tự nhiên của ấu trùng ruồi sống - vốn chỉ phát triển trong điều kiện có độ ẩm, dinh dưỡng hữu cơ và không khí bên ngoài. Sản phẩm bông tẩy trang được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, trải qua quá trình ép nhiệt và đóng gói khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng của Tập đoàn Unicharm Nhật Bản.

Trước khi lưu hành tại Việt Nam, sản phẩm còn được bổ sung lớp màng nilon bảo vệ nhằm đảm bảo môi trường bên trong luôn khô ráo, không có dinh dưỡng hữu cơ và không khí bụi bẩn. Với điều kiện như vậy, trứng ruồi sẽ không thể tồn tại và phát triển thành ấu trùng bên trong hộp sản phẩm.

Do đó, phía nhãn hàng kết luận: “Từ các cơ sở khoa học về sinh học và kết quả kiểm tra thực tế, Chúng tôi khẳng định rằng hiện tượng trên không phải là lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất và lưu thông sản phẩm”.

Hannah Olala đăng tải văn bản thông báo từ phía nhãn hàng

Ngoài ra, Hannah Olala còn đăng kèm các tin nhắn về quá trình làm việc giữa team và nhãn hàng, khẳng định không "bịa đặt vu khống" cho khách hàng

Trên trang fanpage của mình, Hannah Olala cũng đã cung cấp toàn bộ thông tin mới nhất về sự việc. Bên cạnh đó, nữ CEO cũng lên tiếng về những tin đồn xoay quanh drama này.

“Na cũng xin khẳng định rằng, thông tin nhãn hàng hứa tặng 2 hộp sản phẩm cho bạn ấy và thông tin nhãn hàng có lịch hẹn, gửi chuyên gia đến nhà bạn đó để kiểm tra, mà mình đã chia sẻ trong video trước, đều là thông tin mà chính nhãn hàng đã cung cấp cho team mình trong quá trình phối hợp với nhãn hàng để team hỗ trợ bạn. Do đó, không có việc Na "bịa chuyện để vu khống" bạn ấy. Bên dưới là tin nhắn trao đổi giữa nhãn hàng với team Na, để mọi người hiểu rõ hơn.

Việc bạn ấy lên tiếng trên mạng xã hội khi chưa có kết quả đúng sai thế nào đã ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Na. Na đã phải chọn lên tiếng vì muốn cung cấp thông tin rõ ràng, có trách nhiệm đến các người tiêu dùng khác, tránh tạo sự hoang mang không đáng có. Tuy nhiên, Na xin được kết thúc câu chuyện ở đây, vì Na chỉ muốn tập trung làm việc, lan tỏa những điều tích cực”, cô viết.

Hannah Olala cho biết sẽ khép lại sự việc, tập trung vào công việc và lan tỏa điều tích cực

Phía dưới phần bình luận, nhiều người thể hiện sự ủng hộ với cách làm việc rõ ràng, minh bạch từ phía Hannah Olala. Phần đông đều ghi nhận cả team Hannah Olala lẫn nhãn hàng đều phản ứng nhanh chóng, chủ động phối hợp để xử lý, hỗ trợ cho khách hàng sau khi nhận phản ánh.

Hiện tại, nữ khách hàng V.K.H chưa có phản gì thêm từ sau bài đăng thông báo của Hannah Olala.





