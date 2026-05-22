Kết luận của cảnh sát về vụ Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron

Sau hơn 1 năm, đến nay cảnh sát Hàn Quốc đã chính thức đưa ra kết luận về nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên. Vào sáng 21/5, tờ SPOTV NEWS đưa tin Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul vừa nộp đơn yêu cầu lệnh bắt tạm giam đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero. Trước đó, cảnh sát cũng đã xin lệnh bắt người này với các cáo buộc vi phạm Đạo luật đặc biệt về Trừng phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh video quay bằng camera...) và tội phỉ báng.

Trong đơn xin lệnh bắt giữ, Kim Se Ui bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun thông qua các buổi phát sóng trên YouTube, bao gồm thông tin Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên và thông tin Kim Sae Ron qua đời do bị phía Kim Soo Hyun ráo riết đòi nợ. Chưa dừng lại ở đó, Kim Se Ui cũng bị cáo buộc bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun bằng cách nhờ AI tạo ra các đoạn băng ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron. Trong những file ghi âm này có chứa nhiều thông tin được cho là bịa đặt như “Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun đã quan hệ lần đầu tiên vào kỳ nghỉ đông năm 2 trung học của nữ diễn viên” hay “Kim Soo Hyun đồng ý trả 4 tỷ won (70 tỷ đồng) để mua lại tập tài liệu từ người cung cấp thông tin”. Cuối cùng, Kim Se Ui bị tố đã chỉnh sửa ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Kim Sae Ron và tài khoản “không rõ danh tính” thành cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun.

Ngoài ra, việc bố Kim Sae Ron từ chối giao nộp chiếc điện thoại di động nữ diễn viên sử dụng lần cuối trước khi qua đời cũng trở thành 1 trong những căn cứ để yêu cầu bắt giữ Kim Se Ui. Theo cảnh sát, hành động của bố Kim Sae Ron dễ dẫn đến khả năng Kim Se Ui tiêu hủy, thao túng bằng chứng.

Sau tuyên bố của cảnh sát, phía Kim Soo Hyun cũng lên tiếng tố cáo luật sư phía Kim Sae Ron là đồng phạm, tiếp tay cho Kim Se Ui trong việc hủy hoại danh tiếng nam diễn viên. Cảnh sát lưu ý phía Kim Se Ui biết rõ Kim Soo Hyun không hề hẹn hò với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron khi cô còn nhỏ, vậy mà vẫn tung tin đồn thất thiệt nhằm bôi nhọ danh tiếng của anh.

Với việc thế lực "bóc phốt" Kim Soo Hyun sắp bị bắt giữ vì hành vi làm giả bằng chứng, dư luận dần không còn tin vào lời tố cáo của họ. Truyền thông Hàn Quốc cho biết công chúng dần "quay xe", nghiêng sự ủng hộ về phía Kim Soo Hyun trong cuộc chiến pháp lý sống còn giữa nam diễn viên với Viện Garo Sero và cha mẹ Kim Sae Ron.

Không ít người kêu gọi Disney hãy lên kế hoạch phát sóng Knock Off như 1 cách thể hiện sự ủng hộ ngôi sao này trong cuộc chiến pháp lý với nhà Kim Sae Ron và Viện Garo Sero. Theo cư dân mạng, nếu như Kim Soo Hyun không làm gì sai, nam diễn viên có quyền được quay lại showbiz. Và Knock Off sẽ là dự án mở đường cho sự tái xuất khi tranh cãi đời tư của anh được làm sáng tỏ.

Tuy nhiên, nhiều cư dân không tin điều đó và vẫn quyết tẩy chay Kim Soo Hyun đến cùng: “Được rồi, tùy thôi. Người đã khuất không còn lời trăn trối nào cả. Đừng có mà nghĩ đến chuyện quay lại truyền hình”, “Sao đây lại được coi là tin chính thức? Haha”, “Làm sao có thể chính thức được nếu một bên đã qua đời?”, "2 năm trước AI chưa thể hoàn thiện như bây giờ"...

Từ tháng 3/2024, Kim Sae Ron đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun rồi bất ngờ xóa đi. Phía nam diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên đến ngày 16/2/2025, Kim Sae Ron đã qua đời vào đúng ngày sinh nhật Kim Soo Hyun. Nhanh chóng đến tháng 3/2025, 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên. Phía Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đối đầu nhau ồn ào suốt 1 năm qua. Kim Soo Hyun phải tạm dừng hoạt động và đối diện nguy cơ đền hợp đồng quảng cáo hàng tỷ won.

