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Kết cục của cô gái không rửa mặt suốt 2 năm, makeup 24/7 tối đi ngủ phải dặm thêm phấn

Chhrist
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Suốt 2 năm không tẩy trang, một cô gái Hàn Quốc từng sống cùng lớp makeup 24/7, thậm chí dặm thêm phấn trước khi đi ngủ để sáng hôm sau vẫn giữ được vẻ ngoài hoàn hảo.

Năm 2011, một chương trình truyền hình Hàn Quốc từng gây chú ý khi kể câu chuyện của Bae Dal Mi, khi đó mới 20 tuổi nhưng đã duy trì một thói quen làm đẹp cực đoan: không tẩy trang trong suốt 2 năm. Với Dal Mi, trang điểm không đơn thuần là một bước làm đẹp trước khi ra ngoài. Cô duy trì lớp makeup dày trên gương mặt suốt 24 giờ mỗi ngày, kể cả khi ở nhà, ngủ hay ở cạnh những người thân thiết nhất.

- Ảnh 1.

Không những không tẩy trang, rửa mặt trước khi ngủ, Bae Dal Mi còn chồng thêm 1 lớp trang điểm nữa trên lớp cũ vẫn còn nguyên vện để đảm bảo bản thân vẫn xinh xắn khi ngủ dậy vào sáng hôm sau.

Xuất hiện trong một tập của chương trình thực tế trên kênh tvN khi mới 20 tuổi. Bae Dal Mi luôn xuất hiện với lớp trang điểm đậm cùng mái tóc giả màu vàng, theo đuổi hình ảnh giống một cô búp bê. Cô thừa nhận bản thân luôn muốn mình trông hoàn hảo trong mắt mọi người: "Tôi muốn mình trông hoàn hảo mọi lúc. Tôi thậm chí còn ngủ với lớp trang điểm đó."

Điều đáng nói, cô không chỉ đi ngủ khi vẫn giữ nguyên lớp makeup từ ban ngày. Để đảm bảo sáng hôm sau thức dậy vẫn xinh đẹp, Dal Mi còn dặm thêm một lớp trang điểm mới lên gương mặt không bao giờ được làm sạch.

- Ảnh 2.

Dal Mi từng không tẩy trang, rửa mặt trước khi ngủ trong 2 năm.

Suốt một thời gian dài, ngay cả mẹ của cô cũng không được nhìn thấy diện mạo thật của con gái. Quá lo lắng trước sự ám ảnh của Dal Mi với ngoại hình, người mẹ đã tìm đến chương trình truyền hình với hy vọng các chuyên gia có thể giúp cô gái trẻ đối diện với vấn đề của mình.

Được biết, chính chủ đã bắt đầu tiếp xúc với makeup từ năm 14 tuổi và nhanh chóng bị cuốn vào thế giới son phấn. Càng dành nhiều thời gian trang điểm, cô càng phụ thuộc vào lớp makeup để cảm thấy tự tin. Chiếc gương cầm tay trở thành vật bất ly thân, đi đâu Dal Mi cũng cần có gương để liên tục kiểm tra và dặm lại lớp trang điểm.

- Ảnh 3.

Bae Dal Mi xem gương cầm tay là vật bất ly thân để đảm bảo bản thân luôn hoàn hảo.

Dù sở hữu diện mạo được nhiều người nhận xét là xinh xắn, cô vẫn không hài lòng với khuôn mặt của mình. Dal Mi từng tiết lộ mong muốn phẫu thuật thẩm mỹ ít nhất 10 vị trí trên gương mặt. Dần dần, việc trang điểm không còn là sở thích đơn thuần mà trở thành một lớp mặt nạ khiến cô gái này không muốn đối diện với diện mạo thật của chính mình.

Sau nhiều lần thuyết phục, chương trình cũng thành công đưa Dal Mi đến gặp bác sĩ da liễu. Đây được cho là lần đầu tiên sau 2 năm cô nghiêm túc kiểm tra tình trạng làn da. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ.

- Ảnh 4.

Kết quả kiểm tra cho thấy làn da sau 2 năm không tẩy trang của Dal Mi đã bị tàn phá nghiêm trọng, lão hóa và nhiều mụn ẩn vì lỗ chân lông hoàn toàn bít tắc.

Các bác sĩ nhận định làn da của cô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng lão hóa và nhiều vấn đề liên quan đến việc lỗ chân lông bị bít tắc. Tình trạng da của cô gái 20 tuổi khi đó được đánh giá đã tương đương một người 40 tuổi. Sau khi được thuyết phục tẩy bỏ lớp makeup, Dal Mi lần đầu nhìn thấy mặt mộc của mình sau khoảng thời gian dài. Phản ứng đầu tiên của cô là: "Thật kinh khủng! Người trong gương không phải là tôi."

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong chương trình, Dal Mi dần thay đổi cách tiếp cận với việc làm đẹp. Cô được hướng dẫn theo đuổi phong cách tự nhiên và tối giản hơn. Diện mạo mới khiến cô vui vẻ đón nhận. Dal Mi còn sẵn sàng gỡ bỏ mái tóc giả màu vàng vốn gắn bó với hình ảnh của mình trong suốt thời gian dài.

- Ảnh 5.

Làn da sau khi tẩy trang của cô gái được nhận xét là "quá khoẻ".

- Ảnh 6.

Sau nhiều năm sống với lớp mặt nạ makeup trên mặt 24/7, làn da của cô gái cuối cùng cũng được "thở".

Khi câu chuyện từ năm 2011 được chia sẻ lại trên mạng xã hội nhiều năm sau đó, không ít cư dân mạng Việt Nam bày tỏ sự ngạc nhiên trước khả năng chịu đựng của làn da, đồng thời thương cảm cho cô gái trẻ từng bị mặc cảm ngoại hình chi phối đến mức cực đoan: "Nhìn mà thấy tội nghiệp cô ấy", "Làn da như vậy mà vẫn chịu được 2 năm thì cũng quá khỏe", hay "Mặt mộc vốn dĩ quá xinh rồi"...

- Ảnh 7.
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Tags

BAE

Makeup

Hàn Quốc

trang điểm

làm đẹp

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