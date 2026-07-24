Kẹo Kera được nhắc tên tại hội nghị thương mại điện tử

Lấy ví dụ từ những quảng cáo gây tranh cãi như "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau", đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cảnh báo tình trạng quảng cáo trá hình và thổi phồng công dụng đang làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng, đồng thời cho biết các hành vi này sẽ được siết chặt trên môi trường số.

Tại sự kiện về thương mại điện tử diễn ra ngày 24/7, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhắc lại câu chuyện kẹo Kera trong chuyên đề "Quảng cáo trên môi trường số, lấy sự minh bạch và trách nhiệm xã hội làm chiến lược phát triển" tại sự kiện “Xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử an toàn, minh bạch" sáng 24/7.

Vụ kẹo Kera bị nhắc lại trong diễn đàn TMĐT.

Theo bà Trân, cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử và các nền tảng số, hoạt động quảng cáo trực tuyến đã trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, môi trường này cũng đang chứng kiến nhiều hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và làm xói mòn niềm tin vào thị trường.

Quảng cáo trá hình dưới dạng review là vi phạm phổ biến nhất

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, một trong những hành vi vi phạm xuất hiện nhiều nhất thời gian qua là quảng cáo trá hình dưới dạng chia sẻ trải nghiệm hoặc review cá nhân, đặc biệt thông qua người nổi tiếng, KOL, KOC và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Những nội dung này thường được thể hiện dưới dạng đánh giá khách quan hoặc trải nghiệm thực tế nhưng thực chất là quảng cáo có trả phí, không công khai rõ tính chất thương mại, khiến người tiêu dùng dễ hiểu nhầm.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Ảnh: BTC.



Một ví dụ được nêu là việc quảng bá kẹo Kera với những nội dung như sản phẩm bổ sung chất xơ, dinh dưỡng cho tất cả mọi người, trong mỗi viên chứa nhiều loại rau củ quả cùng vitamin. Theo bà Trân, kiểu quảng cáo này vẫn xuất hiện khá phổ biến trên không gian mạng, dễ tạo ra nhận thức sai lệch về công dụng của sản phẩm và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng.

Bên cạnh quảng cáo trá hình, bà Trân cho biết cơ quan quản lý cũng ghi nhận nhiều trường hợp nói quá công dụng hoặc cam kết hiệu quả tuyệt đối, tập trung nhiều ở nhóm thực phẩm chức năng, thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Những thông điệp như "ăn một viên kẹo bằng cả đĩa rau" hay quảng cáo thực phẩm chức năng với cam kết "uống là khỏi", "hiệu quả 100%" là những nội dung dễ vi phạm quy định về quảng cáo.

Theo bà, thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý đối với các hình thức quảng cáo thổi phồng công dụng hoặc đưa ra cam kết không có căn cứ khoa học.

Ngoài ra, các hành vi như quảng cáo sản phẩm khi chưa được phép lưu hành, lợi dụng hình ảnh và uy tín của cá nhân để gây hiểu lầm, hay quảng cáo có nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội cũng nằm trong nhóm vi phạm phổ biến.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng lưu ý tình trạng xuất hiện các nội dung quảng cáo độc hại, tin giả hoặc thông tin có thể gây tác động tiêu cực tới trẻ em và cộng đồng trên môi trường số.

Theo bà Trân, trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng nhanh, quảng cáo số không chỉ cần đáp ứng mục tiêu kinh doanh mà còn phải gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ người tiêu dùng.

Việc minh bạch thông tin, công khai bản chất quảng cáo, kiểm chứng nội dung trước khi phát hành và tuân thủ các quy định pháp luật sẽ góp phần xây dựng môi trường thương mại điện tử lành mạnh, đồng thời nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp và các nền tảng số.

Theo bà, minh bạch không còn là yêu cầu về tuân thủ pháp luật mà đang trở thành lợi thế cạnh tranh đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế số, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính xác thực của thông tin và trách nhiệm của các chủ thể tham gia quảng cáo trên môi trường trực tuyến.



