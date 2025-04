Ngày 8/4, trao đổi với phóng viên, Luật sư Trương Đức Trung - Văn phòng Luật sư Phong & Partners cho biết, những tình tiết mà Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đã phản ánh rõ nét mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà bị can Vũ đã thực hiện.

Bị can Vũ được xác định vi phạm khoản 2, Điều 142, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với các tình tiết định khung tăng nặng bao gồm: “phạm tội 2 lần trở lên” (điểm e), “đối với 2 người trở lên” (điểm g) và “đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc” (điểm đ).

Luật sư Trương Đức Trung - Văn phòng Luật sư Phong & Partners.

Theo Luật sư Trung, khung hình phạt này quy định mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, phản ánh tính chất nghiêm trọng của hành vi được ghi nhận là “nhiều lần” đối với “nhiều người” theo thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ngày 7/4. Với các tình tiết đã xác định, Vũ hiện đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.

Ngoài ra, nếu quá trình điều tra bổ sung phát hiện thêm tình tiết thuộc khoản 3, Điều 142, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) như "có nạn nhân dưới 10 tuổi" (điểm c) hoặc hành vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như “làm nạn nhân tự sát” (điểm g), mức hình phạt tối đa có thể áp dụng là tử hình.

Tuy nhiên, hiện thông tin về tuổi cụ thể của từng nạn nhân và mức độ tổn thương tâm lý, thể chất vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố vụ án, bị can và tạm giam Nguyễn Đắt Vũ (38 tuổi, trú TP Đà Lạt) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bị can Nguyễn Đắt Vũ bị bắt tại nhà.

Trước đó, ngày 26/3, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về tội phạm do Công an phường 6 (TP Đà Lạt) cung cấp về việc vụ việc xâm hại tình dục trẻ em tại căn nhà số 29/36, đường Kim Đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018, Vũ được trụ trì Thiền viện Vạn Hạnh giao đến căn nhà trên ở để tu tập và trông coi căn nhà này. Tuy nhiên, từ tháng 8/2023, Vũ đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với các trẻ em được gia đình gửi đến cơ sở để tu tập và học tập.