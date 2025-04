Chiều 8/4, nguồn tin Tiền Phong cho biết, làm việc với công an, nghi can trong vụ cầm súng uy hiếp đôi nam nữ trong phòng trọ ở Bình Dương đã có lời khai ban đầu về nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm.

Làm việc với công an , Lê Thành Vinh (SN 1997, quê Bạc Liêu) khai trước đây có quan hệ tình cảm yêu đương với chị K. (SN 1998, quê Lâm Đồng). Sau đó hai người chia tay. Chị K. sau đó đã có bạn trai mới.

Sáng 8/4, khi biết người yêu cũ có bạn trai mới, Vinh đã tìm đến phòng trọ chị K. trên hẻm 11, đường Hưng Định 24 (phường Hưng Định, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) với ý định giải quyết mâu thuẫn và có ý định nối lại tình cảm.

Đối tượng Lê Thành Vinh, hai khẩu súng gây án và hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tuy nhiên, khi tới khu nhà trọ kể trên, Vinh gặp cả chị K. và bạn trai đang ở đó nên tức giận, xảy ra cãi nhau .

Vinh cầm 2 khẩu súng uy hiếp, khống chế chị K. trong phòng trọ. Người bạn trai của chị K. đã kịp thời chạy thoát ra khỏi phòng trọ.

Sau đó, lực lượng công an có mặt tại hiện trường vận động Vinh thả chị K. ra ngoài. Sau khi được công an vận động, thuyết phục, Vinh mở cửa cho chị K. ra ngoài và tiếp tục cố thủ trong phòng trọ.

Sau gần 2 giờ thuyết phục không thành, lực lượng công an phối hợp tiến hành đột kích vào phòng trọ bắt giữ Vinh đưa về trụ sở để điều tra, xử lý.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng cùng ngày, hàng chục cảnh sát gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường Hưng Định phối hợp giải cứu đôi nam nữ trong phòng trọ bị đối tượng dùng súng khống chế.