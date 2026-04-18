Kể từ tháng 5, thi bằng lái xe có thay đổi mới: Người dân cần chú ý

Ngày 16/4, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã thông báo về việc hoàn thiện các video clip (độ dài 15 phút) có nội dung hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô và ô tô.

Theo quy định mới, với các khóa sát hạch từ tháng 5/2026, học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc phải xem các video clip này .

Việc tổ chức cho học viên xem các video clip nội dung liên quan đến các vụ tai nạn giao thông sẽ giúp các học viên nhận thức được sự quan trọng của an toàn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Đây cũng là một trong tiến trình xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho lái xe ngoài kiến thức về kỹ thuật điều khiển phương tiện và pháp luật trật tự an toàn giao thông.

Hồi tháng 3 vừa qua, Cục CSGT cho biết việc sát hạch lái xe mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái mà chưa chú ý tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe. Vì thế, Cục CSGT sẽ tham mưu cho Bộ công an quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, để đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe có được đạo đức lái xe, kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.