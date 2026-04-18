HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kể từ tháng 5, thi bằng lái xe có thay đổi mới: Người dân cần chú ý

Đinh Anh |

Quy định mới này sẽ giúp cho các học viên nhận thức được sự quan trọng của an toàn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Ngày 16/4, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã thông báo về việc hoàn thiện các video clip (độ dài 15 phút) có nội dung hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô và ô tô.

Theo quy định mới, với các khóa sát hạch từ tháng 5/2026, học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc phải xem các video clip này .

Việc tổ chức cho học viên xem các video clip nội dung liên quan đến các vụ tai nạn giao thông sẽ giúp các học viên nhận thức được sự quan trọng của an toàn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Đây cũng là một trong tiến trình xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho lái xe ngoài kiến thức về kỹ thuật điều khiển phương tiện và pháp luật trật tự an toàn giao thông.

Hồi tháng 3 vừa qua, Cục CSGT cho biết việc sát hạch lái xe mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái mà chưa chú ý tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe. Vì thế, Cục CSGT sẽ tham mưu cho Bộ công an quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, để đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe có được đạo đức lái xe, kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Tags

bộ công an

cục CSGT

Bằng lái xe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại