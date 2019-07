Kẻ trộm điện thoại xin tha thứ, trung tá công an hứa giúp việc làm

Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đang xem xét về việc khởi tố vụ án để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản" đối với Nguyễn Kiên Giang (SN 1998; ngụ phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá).

Cơ quan này đang chờ kết quả giám định giá trị chiếc điện thoại mà Giang trộm của vợ trung tá Nguyễn Văn Vũ, công tác tại một đơn vị thuộc Công an tỉnh Kiên Giang.



Còn theo trung tá Nguyễn Văn Vũ, trong suốt 3 ngày qua và cả hôm nay (23-7), Giang cùng bà ngoại và 1 người hàng xóm đã đến gia đình ông năn nỉ xin được bỏ qua.

Lý do là Giang có con nhỏ mới sinh, vợ lại bỏ nhà đi nên gia đình gặp khó khăn, thậm chí không có tiền mua sữa cho con. Từ đó, Giang mới nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để bán lấy có tiền mua sữa cho con.



Đặc biệt, khi được hỏi về việc Giang từng có tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và mới ra tù năm ngoái thì bà ngoại của thanh niên này cho biết chỉ vì lúc đó vợ của Giang mới mang thai nhưng lại không tiền nên mới đi làm liều như thế.

Lần đó, Giang đi cướp đôi bông tai bằng vàng của một người dân ở khu vực phường An Hòa, TP Rạch Giá và bị bắt, lãnh án 3 năm tù về tội "Cướp giật tài sản".

"Bản thân tôi khi nghe gia đình họ trình bày hoàn cảnh thì cũng thấy động lòng lắm nên có trao đổi với anh em ở Công an TP Rạch Giá.

Tôi còn gợi ý cho Giang đi làm hồ ở gần khu vực nhà của vợ tôi vì nơi đây cũng cần người phụ với tiền công 250.000 đồng/ngày để tránh tái phạm.

Nghe tôi nói vậy thì Giang tỏ ra ăn năn hối hận về việc làm của mình nhưng tất cả phải chờ quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng"- ông Vũ chia sẻ.

Nguyễn Kiên Giang bị bắt giữ sau khi trộm điện thoại của vợ trung tá công an

Như đã thông tin, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19-7, bà Trần Thị Nhanh (SN 1984; ngụ khu dân cư An Bình thuộc phường An Bình, TP Rạch Giá) đang may đồ cho khách tại nhà. Lợi dụng lúc bà Nhanh xuống dưới bếp lấy nước uống, một tên trộm lẻn vào lấy chiếc điện thoại.

Thoáng thấy tên trộm chạy khỏi nhà, bà Nhanh gọi chồng là trung tá Vũ truy đuổi. Kẻ trộm bị bắt là Nguyễn Kiên Giang, bị ông Vũ giao Công an phường An Bình xử lý.