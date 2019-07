Hành trình truy bắt kẻ trộm 8 tỷ ở Vĩnh Long

Lợi dụng gia chủ vắng nhà, kẻ trộm đã đột nhập vào trong, vô hiệu hóa camera an ninh rồi cạy tủ sắt lấy đi nhiều tài sản trị giá 8 tỷ đồng bỏ trốn biệt tăm. Lực lượng công an áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, từng bước tháo gỡ các "nút thắt", bắt giữ thủ phạm.

Chiều 4/12/2018, chị Nguyễn Thanh Hương, 41 tuổi cùng chồng đi ô tô từ TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long về nhà tại ấp Bình Hoà 1 (xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Chị Hương mở cổng cho chồng di chuyển ô tô vào sân rồi lấy chìa khoá mở cửa vào nhà thì tá hỏa phát hiện, cửa sau căn nhà bị mở.

Chiếc két sắt trong phòng bị mở toang. Chị Hương hốt hoảng kiểm tra két sắt, thông báo cho chồng nhà bị trộm. Toàn bộ số tài sản gồm tiền mặt, vàng, nữ trang trị giá hơn 8 tỷ đồng bị kẻ gian lấy mất.

Két sắt của gia đình chị Hương bị kẻ trộm cay bung lây đi nhiều tài sản trên 8 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tin báo từ Công an xã Bình Hòa Phước, lãnh đạo Công an huyện Long Hồ khẩn trương chỉ đạo các Đội nghiệp vụ đến hiện trường và báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự cùng ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về vụ trộm xảy ra ở vùng quê, với số tài sản nạn nhân trình báo hơn 8 tỷ đồng.



Theo gia đình nạn nhân, trước cổng nhà và phía sau vườn của căn nhà đều bố trí camera quan sát. Ngoài ra, trước cổng nhà có rào khá kiên cố nên vợ chồng chị Hương rất an tâm, mỗi khi có việc phải ra ngoài.

Thượng tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, thành viên Ban chuyên án nhận định, đây là một chuyên án khó, việc truy bắt thủ phạm gặp rất nhiều khó khăn.

Đòi hỏi sự quyết tâm của Ban chuyên án, cán bộ điều tra, trinh sát và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, người dân cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an từng bước tháo gỡ các "nút thắt", bắt giữ thủ phạm.

Tên trộm che kín mặt bằng khẩu trang bị camera an ninh ghi hình được xác định là đối tượng Thiện.

Khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, cơ quan công an thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng.

Qua điều tra truy xét cho thấy, sau khi lấy trộm tài sản nêu trên, băng trộm di chuyển theo Quốc lộ 57, rời khỏi tỉnh Vĩnh Long đi về tỉnh Bến Tre rồi lên TP.HCM, Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên.



Sau nhiều ngày đeo bám, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phối hợp với công an địa phương, bất ngờ ập vào một khách sạn ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum không chế, bắt giữ đối tượng Hồ Đức Thiện (SN 1986, ngụ Xóm 6, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ) và thu giữ 400 triệu đồng.

Qua khai thác, Thiện khai nhận đã cùng 2 đối tượng khác là Trần Đức Thảo (SN 1983) và Trần Văn Anh (SN 1984, cùng ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An ) gây ra vụ trộm trên.

Các đối tượng này đã có thời gian theo dõi, nghiên cứu kỹ, đợi lúc chủ nhà đi vắng sẽ đột nhập vào vào trong trộm tài sản.

Đối tượng Thiện bị trinh sát bắt giữ cùng tang vật tại một khách sạn ở tỉnh Kon Tum.

Đối tượng Thiện được xác định là người bị camera của gia đình nạn nhân ghi hình. Thiện đã đột nhập vào bên trong nhà nạn nhân rồi dùng dụng cụ phá két sắt để lấy đi nhiều tài sản.

Sau khi đối tượng Thiên sa lưới pháp luật, ngày 17/6, biết bị truy nã gắt gao và không thể trốn thoát, hai đồng bọn của Thiện là Trần Đức Thảo và Trần Văn Anh đã đến cục Cảnh sát hình sự phía Nam tại TP.HCM đầu thú.



Hiện cơ quan công an tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng trộm tài sản trên 8 tỷ đồng do Thiện và đồng bọn gây ra.