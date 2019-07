Kẻ tấn công Đại úy CSGT đã có tiền án cướp tài sản và mua bán trái phép ma túy

Theo cơ quan công an, vào khoảng 19h ngày 26/7, tổ công tác gồm lực lượng CSGT và Cảnh sát cơ động của Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại đường Trần Phú (đoạn gần khu vực trường Đại học An ninh thuộc phường Văn Quán, Hà Đông) thì phát hiện người phụ nữ điều khiển xe máy chở phía sau 2 người không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Khi tổ công tác đang làm việc với người phụ nữ, thì người đàn ông đi cùng đã nhặt cục bê tông lớn bên đường và bất ngờ đập vào đầu Đại úy Mai Hùng Sơn, Đội Cảnh sát giao thông số 7.

Cục bê tông đối tượng Hùng đập vào đầu chiến sĩ CSGT.

Cú đập mạnh khiến Đại úy Sơn bị chảy nhiều máu ở vùng đầu, được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.



Đối tượng gây ra vụ việc cũng lập tức bị khống chế, đưa về trụ sở Công an phường Văn Quán. Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Quang Hùng (SN 1965, trú trên địa bàn phường).

Tại cơ quan công an, đối tượng Hùng được làm rõ đã từng có tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.