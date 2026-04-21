HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Đắk Lắk lãnh án tử hình

Cao Nguyên |

Nguyễn Nam Đại Thuận bị tuyên án tử hình vì sát hại 3 người trong gia đình vợ và gây thêm nhiều hành vi đặc biệt nghiêm trọng khác.

Ngày 21-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguyễn Nam Đại Thuận lãnh án tử hình vì sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận tại phiên tòa sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, năm 2022, Thuận kết hôn với chị N.T.K.H. (SN 1992, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và có 1 con chung là cháu N.C.T.M. (SN 2022).

Thấy Thuận nghiện ma túy, không lo làm ăn nên bà T.T.D. (SN 1970, mẹ chị H.) đã đưa con gái và cháu M. về ở cùng tại phường Thành Nhất.

Tối 12-9-2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận cho rằng gia đình vợ đối xử không tốt với mình, nhiều lần gọi điện thoại nhưng chị H. không nghe máy nên nảy sinh ý định giết cả gia đình vợ.

Sau đó, Thuận lấy búa đinh, dao bầu cho vào ba lô rồi đón xe ôm đến nhà bà D.

Tại đây, Thuận dùng búa và dao bầu giết chết chị H., bà D. và anh B.H.N. (SN 2002, em chị H.); dùng dao bầu đâm cháu T.T.T.P. (SN 2012, con riêng chị H.) bị thương nặng.

Sau đó, Thuận cướp số tiền 6 triệu đồng và 1 điện thoại di động của bà D. rồi tẩu thoát.

Trên đường bỏ trốn, Thuận mua ma túy sử dụng, rồi dùng dao khống chế, cướp xe máy, 2 điện thoại di động và 1 triệu đồng của bà L.T.L.C. (ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận tử hình về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Thuận phải nhận là tử hình.

Tags

phường Thành

án tử hình Đắk Lắk

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại