Kẻ nổ súng bắn chết cô giáo ngày mồng 2 Tết từng dọa "bắn hết cả nhà"

Liên quan đến vụ cô giáo V.T.H (SN 1974, trú huyện Hướng Hóa) tử vong và 2 con nhỏ bị trọng thương do Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1975, trú xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) nổ súng bắn, công an huyện Hướng Hóa xác định Lễ cũng đã tử vong do tự tử.



Thi thể của Lễ được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng trong chiều 27/1 (mồng 3 tết nguyên đán Canh Tý).

Cơ quan chức năng cho biết gia đình cô giáo H vừa cung cấp 1 clip ghi lại cảnh Lễ đe dọa "bắn hết cả nhà" vào dịp cuối tháng 12 âm lịch. Theo clip, Lễ đe dọa "đã xác định là tau bắn hết, chứ mi đừng thiên lôi với tau".

Căn nhà nơi Lễ nổi súng bắn chết cô giáo H

Gia đình cô giáo H cho hay clip được con thứ 2 quay được khi Lễ đến nhà chửi bới, to tiếng.

Trước đó vào ngày 26/1 (mồng 2 tết nguyên đán Canh Tý), Lễ uống rượu rồi mang theo một khẩu súng nghi là AK 47 đến nhà cchij H.

Thấy chị H đang ngồi cùng người thân trong nhà, Lễ chửi rủa rồi xả súng bắn chết người tình. Tiếp đó, Lễ bắn 2 con nhỏ chị H nhưng bỏ qua cho người bà con.

Sau khi gây án, Lễ lái xe mang theo khẩu súng bỏ trốn đến khi được phát hiện đã tử vong.

Người dân xung quanh gia đình chị H nghe tiếng nổ lớn phát hiện chị này và 2 con bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong. Hai con của chị được chuyển đến bệnh viện tuyến trên.

Lễ cũng được phát hiện tử vong vào sáng ngày 27/1, bên cạnh khẩu súng là hung khí gây án.