Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM), Lê Sỹ Cường (SN 1987), Giám đốc một công ty ở TP.HCM, là người đã đứng ra nhận 8 tỷ đồng từ vợ chồng ca sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) với lời hứa giúp họ “chạy án”.

Lê Sỹ Cường nhận 8 tỷ của vợ chồng Lương Bằng Quang để "chạy án".

Sau khi Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam, Cường bỏ trốn về Thanh Hóa nhưng nhanh chóng bị trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế truy bắt.

Điều tra ban đầu cho thấy, Ngân 98 là chủ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop. Cô này hợp tác với các nhà máy tại Hà Nội để gia công nhiều loại thực phẩm chức năng giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000.

Nguồn tiền thu được từ hoạt động này được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân và người thân rồi gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, cô thu về khoảng 120 tỷ đồng.

Ngân 98, Lương Bằng Quang tại cơ quan điều tra.

Tháng 7/2024, khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, vợ chồng Ngân 98 lo sợ bị xử lý nên tìm cách “chạy án”. Qua các mối quan hệ xã hội, họ biết đến Lê Sỹ Cường - người được cho là có quan hệ rộng và nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên, dù đã nhận 8 tỷ đồng, Cường không thể thực hiện lời hứa “giúp thoát án” cho Ngân 98.

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam Ngân 98 để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 23/10, Lương Bằng Quang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ; còn Lê Sỹ Cường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Môi giới hối lộ.

Do có tham gia cùng chồng trong việc đưa hối lộ, Ngân 98 cũng bị khởi tố thêm tội danh Đưa hối lộ.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Ngân 98, cơ quan chức năng thu giữ 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm trị giá 3,2 tỷ đồng và 2 ô tô.