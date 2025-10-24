Chiều 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt giam đối với Nguyễn Tự Tín để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.

Trước đó, tháng 6-2025, TAND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cũ) đã trả hồ sơ để công an điều tra bổ sung vụ án giữ người trái pháp luật với bị hại là chị T.T.B.D. (33 tuổi).

Trong 4 bị cáo đưa ra xét xử có Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoài Diễm (chị chồng của D).

4 bị cáo bị đưa ra xét xử tháng 6-2025. Ảnh: DT

Tòa đề nghị làm rõ hành vi của ông Nguyễn Tự Tín (chồng cũ của bị hại D.) và 2 người khác, có dấu hiệu đồng phạm giữ người trái pháp luật.

Sau quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam Tín để làm rõ hành vi trên.

Như tin đã đưa tin, từ ngày 4-12-2023 đến 15-4-2024, cho rằng chị T.T.B.D. bị nhiễm “tà ma" nên Nguyễn Thị Hoài Diễm và Nguyễn Thị Ngọc Lan thuê người canh giữ nhằm mục đích không cho chị D. ra khỏi nhà để trừ "tà ma".

Diễm và Lan khóa cửa và cổng nhà không cho chị D. tiếp xúc với người khác. Đồng thời thuê Nguyễn Hồng Tâm cùng Trần Hữu Tình thay phiên nhau canh giữ, không cho chị D. ra ngoài hoặc tiếp xúc với ai.

Sau khi Tâm và Tình không canh giữ nữa, Diễm và Lan đã thay phiên nhau nằm ở phòng khách, hành lang trước cửa phòng của chị D để canh giữ.

Quá trình điều tra, ngoài việc bị giữ trái pháp luật, chị D. khai còn bị Nguyễn Tự Tín (chồng cũ) và 3 người chị chồng, trong đó có Lan và Diễm dùng tay chân, chai nước, chày gỗ, cối gỗ... đánh nhiều lần vào người, bộ phận sinh dục của chị D. để giải trừ tà ma.

Kết quả giám định thương tích, chị D bị gãy kín xương chính mũi, gãy kín cung trước xương sườn số VII, VIII, chấn thương nhiều nơi,… với tỉ lệ tổn thương cơ thể 20%.