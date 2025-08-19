Kẻ lừa 2 đứa trẻ, xâm hại bé gái bị bắt sau 24 tiếng

Sáng 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Thanh Tuấn, 25 tuổi, trú tại ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 16/8, anh N.V.M. đến Công an xã Phú Tân, trình báo về việc con gái tên N.H.N.K.B. (14 tuổi) đi cùng bạn là Đ.M.Đ. (12 tuổi) mất tích vào chiều cùng ngày, nghi vấn bị bắt cóc.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trực tiếp lấy lời khai Thạch Thanh Tuấn (Ảnh: Công an An Giang).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Tân liền triển khai lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng Công an và người dân phát hiện B. và Đ. bị trói hai tay, hai chân tại một ruộng khoai cao, thuộc khu vực ấp Mỹ Hoá, xã Phú Tân. Trong đó, B. trong tình trạng không mặc quần áo, trên người có nhiều thương tích, có dấu hiệu bị hiếp dâm, còn Đ. trên vùng đầu cũng có nhiều vết thương nên đã đưa B. và Đ. đến Trung tâm y tế Phú Tân cấp cứu, điều trị.

Xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Phú Tân tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng đối tượng gây án, nhằm kịp thời chấn an dư luận.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa ngày 17/8, các trinh sát đã xác định và bắt giữ Thạch Thanh Tuấn đang ở nhà tại ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân.

Thạch Thanh Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an An Giang).

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, vào khoảng 17h ngày 16/8, sau khi đã uống rượu và sử dụng ma tuý, Thạch Thanh Tuấn điều khiển xe mô tô đến khu vực ấp Mỹ Hóa 2 đậu bên đường, thấy Đ. điều khiển xe đạp điện chở theo cháu B., Tuấn gọi lại nhờ Đ. đi mượn giùm cây tuốc nơ vít để sửa xe. Đ. đồng ý và chạy xe đi mượn tuốc nơ vít.

Sửa xe xong, Tuấn trả công cho Đ. và B. 50.000 đồng nhưng cả hai không nhận. Tuấn rủ Đ. và B. đi ra ruộng bẻ dưa hấu ăn, cả hai đồng ý và đi theo Tuấn đến khu vực ruộng khoai cao vắng người qua lại.

Tại đây, Tuấn sử dụng cây kiềm (mang theo trong xe) đánh vào đầu B. và Đ. nhiều cái để khống chế tinh thần, sau đó xé quần áo B. đang mặc để trói tay, chân Đ. rồi xâm hại B.

Thực hiện hành vi đồi bại xong, Tuấn trói tay, chân B. lại rồi dùng vải nhét vào miệng B. và Đ. để không cho nạn nhân tri hô, rồi Tuấn lên xe mô tô rời khỏi hiện trường.