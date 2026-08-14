'Kẻ hủy diệt Starlink' vượt qua thử thách cam go

Các kỹ sư Nga đã tiến một bước quan trọng hướng tới việc tạo ra thế hệ vệ tinh thông tin liên lạc mới, nhằm chấm dứt thế độc tôn của Starlink.

Theo thông báo, quá trình phát triển, quyết định hoạt động của vệ tinh trên quỹ đạo đã thành công khi vượt qua một trong những bài kiểm tra khó khăn nhất. Cuộc thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện gần giống nhất với những gì diễn ra trên không gian.

Reshetnev - một công ty con của Tập đoàn Roscosmos đã hoàn thành các thử nghiệm ghép nối bằng phương pháp kích hoạt hệ thống hiệu chỉnh cho các vệ tinh thông tin liên lạc tiên tiến. Tổ hợp này chịu trách nhiệm điều khiển hướng bay của vệ tinh sau khi phóng và duy trì vị trí hoạt động của nó trong suốt vòng đời phục vụ.

Như một phần của quá trình kiểm tra, các chuyên gia đã thử nghiệm nguyên mẫu công nghệ của thiết bị trong điều kiện mô phỏng hoạt động của động cơ đẩy ngoài không gian. Mục tiêu chính là xác nhận khả năng tương tác của tất cả thành phần hệ thống và đánh giá hiệu suất của chúng dưới tải trọng.

Các kỹ sư đã kiểm tra sự tương tác của các động cơ đẩy, bộ phận cung cấp nhiên liệu, thiết bị điện và hệ thống điều khiển. Sau khi thử nghiệm, tất cả mọi thành phần đều hoạt động bình thường và xác nhận tuân thủ yêu cầu đã thiết lập.

Những bài kiểm tra như vậy được coi là giai đoạn bắt buộc trong quá trình chuẩn bị. Chúng cho phép xác định lỗi tiềm ẩn ngay khi vệ tinh còn ở trên Trái đất và loại bỏ rủi ro có thể phát sinh sau khi phóng.

Nga đang nỗ lực tạo ra chòm sao vệ tinh Rasvet nhằm cạnh tranh với Starlink của Mỹ.

Ngay cả vệ tinh tiên tiến nhất cũng không thể hoạt động hiệu quả nếu thiếu hệ thống đẩy đáng tin cậy. Sau khi lên quỹ đạo, nó phải thực hiện hiệu chỉnh quỹ đạo, duy trì vị trí đã định trước và bù trừ ảnh hưởng từ bên ngoài.

Đó là lý do tại sao các hệ thống hiệu chỉnh phải đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy đặc biệt cao. Bất kỳ sự cố nào cũng có thể dẫn đến giảm tuổi thọ của vệ tinh hoặc mất hoàn toàn chức năng.

Quá trình thử nghiệm đã chứng minh công nghệ mới có đủ biên độ an toàn cần thiết và sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của chương trình.

Sau khi hoàn thành đầy đủ các bài đánh giá, Reshetnev sẽ bắt đầu sản xuất hệ thống hiệu chỉnh tiêu chuẩn. Phiên bản này sau đó sẽ được lắp đặt trên các vệ tinh liên lạc trong tương lai.

Trước khi được sử dụng trên tàu vũ trụ, hệ thống phải trải qua một chu trình kiểm tra nghiệm thu đầy đủ. Ở giai đoạn này, các chuyên gia sẽ xác nhận thiết bị tuân thủ tất cả mọi yêu cầu về an toàn, độ tin cậy và tuổi thọ.