"Kẻ hủy diệt" của Honda ra mắt với giá 50 triệu: Đầy ắp công nghệ khủng, dằn mặt Air Blade

Wuyang Honda HooRide 125 vừa chính thức trình làng với mức giá siêu rẻ chỉ từ 50 triệu đồng, sở hữu cấu hình ADV hầm hố cùng loạt trang bị "vô tiền khoáng hậu" như ABS, TCS, màn hình TFT kết nối camera DJI, sẵn sàng tái định nghĩa cuộc chơi xe ga phân khối nhỏ.

Thị trường xe máy Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng trong những năm qua đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của trào lưu xe tay ga mang phong cách địa hình (ADV). Thành công rực rỡ của chiếc Honda ADV160 là minh chứng rõ nét nhất cho thấy người tiêu dùng không còn chỉ thỏa mãn với những chiếc xe ga đô thị thuần túy, thanh lịch kiểu châu Âu. Họ cần một phương tiện vừa đa năng, vừa cơ bắp, lại phải sở hữu hàm lượng công nghệ vượt trội để khẳng định cá tính.

Nắm bắt rất nhanh tư duy mua sắm này, liên doanh Wuyang Honda tại thị trường Trung Quốc mới đây đã tung ra một "vũ khí hạng nặng" mang tên HooRide 125 (HRD 125). Sự xuất hiện của tân binh này với mức giá khởi điểm chỉ 12.980 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 50 triệu đồng) đang khiến giới mộ điệu đứng ngồi không yên, bởi nó sở hữu những trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp phân khối lớn.

Wuyang Honda ra mắt mẫu xe tay ga HooRide 125 (HRD 125) mang phong cách ADV độc đáo tại Trung Quốc, lấy cảm hứng thiết kế từ dòng xe đa địa hình cỡ lớn Africa Twin.

Nhìn vào diện mạo của HooRide 125, những người đam mê tốc độ sẽ nhận ra ngay DNA thiết kế huyền thoại được thừa hưởng từ "người anh họ" vạm vỡ Honda Africa Twin, mẫu xe hộ tống tối thượng trong làng xe phượt. Điểm thu hút của HooRide 125 chính là sự dung hòa hoàn hảo giữa phong cách phong trần, bụi bặm và tính thực dụng tối đa trong đời thường.

Khác biệt hoàn toàn với các mẫu xe ga 125cc truyền thống trên thị trường vốn bị bao bọc bởi những mảng ốp nhựa kín mít ở phần đầu, đại diện từ nhà Honda mạnh dạn trang bị cụm ghi-đông trần phơi trần khung thép. Đây là một chi tiết thiết kế cực kỳ đắt giá, giúp người dùng dễ dàng lắp đặt thêm các phụ kiện như giá đỡ điện thoại, thiết bị định vị GPS mà không cần phải đục đẽo hay độ chế phức tạp.

Xe sở hữu danh sách trang bị công nghệ vượt trội so với phân khúc 125cc: phanh ABS, kiểm soát lực kéo (Traction Control), hệ thống cảm biến áp suất lốp, màn hình TFT 5 inch có kết nối điện thoại thông minh, kính chắn gió tùy chỉnh hai mức.

Đối với người tiêu dùng Việt Nam, những người vốn nổi tiếng là "chuộng công nghệ và mê option", HooRide 125 chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt nếu được đưa về nước.

Wuyang Honda đã cụ thể hóa các thông số kỹ thuật thành những lợi ích sát sườn với trải nghiệm người dùng. Chiếc xe sở hữu một "rừng" công nghệ an toàn hàng đầu bao gồm hệ thống phanh chống bó cứng ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS chống trượt và đặc biệt là hệ thống cảm biến giám sát áp suất lốp, một trang bị xa xỉ mà ngay cả nhiều mẫu xe tay ga tiệm cận cao cấp tại Việt Nam như Honda Sh mode hay Yamaha Grande vẫn chưa hề có.

Sự hiện diện của ABS và TCS trên một cỗ máy 125cc không chỉ nâng cao độ an toàn tối đa khi di chuyển trên những cung đường trơn trượt vào mùa mưa, mà còn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người cầm lái.

Tiện ích đi kèm phong phú: cốp chứa đồ rộng rãi vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu, hộc đồ trước có hai cổng sạc USB-A và USB-C, móc treo đồ, sàn để chân phẳng.

Tính kinh tế và sự tiện nghi của HooRide 125 cũng được đẩy lên mức tối đa để phục vụ nhu cầu đi lại, trung chuyển hàng ngày. Xe được trang bị màn hình màu TFT kích thước lên tới 5 inch hiển thị sắc nét, hỗ trợ kết nối toàn diện với điện thoại thông minh.

Khu vực phía trước người lái là hộc chứa đồ tiện lợi tích hợp cả hai cổng sạc xu hướng mới là USB-A và USB-C, cho phép sạc nhanh các thiết bị điện tử khi đang di chuyển. Sàn để chân được thiết kế phẳng hoàn toàn, tạo không gian để chân thoải mái và tận dụng tối đa để chở thêm ba lô, túi xách khi đi chợ hay đi công tác. Phía dưới yên, cốp xe sở hữu dung tích đáng nể khi chứa vừa vặn tới hai chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu.

Đặc biệt, đánh trúng vào tâm lý thích ghi lại những khoảnh khắc hành trình của giới trẻ hiện nay, Honda đã bắt tay với gã khổng lồ công nghệ DJI để tích hợp hệ thống điều khiển camera hành trình chuyên dụng. Người lái có thể gắn các dòng action cam của DJI lên ghi-đông trần và kích hoạt chế độ quay phim ngay lập tức thông qua một nút bấm tích hợp sẵn trên cùm công tắc bên trái.

Xe cũng loại bỏ hoàn toàn chìa khóa cơ truyền thống, thay vào đó là hệ thống kiểm soát thông minh Honda SmartKey thông qua điện thoại hoặc thẻ từ NFC cao cấp. Hệ thống chiếu sáng trên xe cũng sử dụng công nghệ LED toàn phần từ đèn pha, đèn hậu cho đến xi-nhan, mang lại hiệu quả chiếu sáng vượt trội và vẻ ngoài hiện đại tinh tế.

Nếu được các doanh nghiệp kinh doanh xe máy tư nhân nhập khẩu về thị trường Việt Nam trong thời gian tới, Wuyang Honda HooRide 125 chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm, trực tiếp dằn mặt hai dòng xe quốc dân là Honda Air Blade 125 và Yamaha NVX.

Với mức giá quy đổi tại nước bạn chỉ quanh mức 50 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và gần 60 triệu đồng cho bản cao cấp nhất (đi kèm thùng đồ chính hãng màu xanh ô-liu mờ), HooRide 125 sở hữu lợi thế tuyệt đối về mặt trang bị so với các đối thủ lắp ráp trong nước.

Thách thức lớn nhất của mẫu xe này khi về Việt Nam có lẽ chỉ là mức thuế phí nhập khẩu có thể đẩy giá xe lên cao, cùng tâm lý e ngại ban đầu của một bộ phận khách hàng đối với dòng xe có xuất xứ liên doanh. Tuy nhiên, với danh tiếng chất lượng của nhà Honda cùng cấu hình ADV đầy sức hút, HooRide 125 hoàn toàn có đủ cơ sở để tạo nên một cuộc lật đổ ngoạn mục trong phân khúc xe ga đô thị tầm trung.

Tham khảo: Rideapart