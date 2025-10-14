Con số này tương đương với số xe tăng T-72 còn lại trong kho và các nhà máy sản xuất xe bọc thép. Thông tin về kế hoạch của Nga đã được công bố bởi dự án phân tích Frontelligence Insight .

Các chuyên gia đã đánh giá tài liệu nhận được từ Tập đoàn Uralvagonzavod và dựa trên số lượng linh kiện đã đặt hàng, lập lại kế hoạch sản xuất để sửa chữa và hiện đại hóa xe tăng T-72, cũng như thực hiện công việc với xe hỗ trợ hỏa lực Terminator-2.

Đồng thời các nhà phân tích lưu ý rằng đối với T-72, độ tin cậy dựa vào số liệu thu được thấp hơn so với trường hợp đánh giá kế hoạch sửa chữa, hiện đại hóa và sản xuất xe tăng T-90.

Kế hoạch sản xuất để sửa chữa và hiện đại hóa xe tăng T-72.

Nhìn chung, dữ liệu cho thấy Nga có kế hoạch đại tu và nâng cấp 828 xe tăng lên cấu hình T-72B3M vào năm 2036. Cũng như T-90M và T-90M2, hoạt động này dự kiến đạt đỉnh vào khoảng năm 2028: 498 xe tăng T-72B3M sẽ được đại tu hoặc nâng cấp trong khoảng thời gian từ năm 2027 đến năm 2029.

OSINTer Jompy từ mạng xã hội X, chuyên tính toán số lượng thiết bị Nga còn lại trong kho dựa trên hình ảnh vệ tinh, lưu ý rằng con số này hoàn toàn trùng khớp với số lượng xe tăng T-72 còn lại.

Khoảng hai phần ba trong số đó là xe tăng T-72A cũ, được đưa vào sử dụng năm 1979 và kéo dài sản xuất cho đến năm 1985. Một số trong số chúng gần đây đã được gửi đến Uralvagonzavod.

Điều đáng chú ý là việc hiện đại hóa hoàn toàn xe tăng T-72A lên cấp độ T-72B3M sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, vì chúng sẽ đòi hỏi phải thay thế toàn bộ hệ thống điện tử, thiết kế lại khung gầm, cơ cấu nạp đạn và thậm chí cả lớp giáp thân xe cũng như tháp pháo.

Cùng lúc đó, những chiếc xe tăng T-72A phục chế "đơn giản", được trang bị thêm giáp phản ứng nổ theo dạng T-72B3, đã được Quân đội Nga cho thấy ở mặt trận vào năm 2024.

Tài liệu mà các nhà phân tích thu thập được cho thấy việc sản xuất xe hỗ trợ hỏa lực Terminator-2 sẽ vẫn ở mức cực kỳ thấp. Tổng cộng từ năm 2027 đến năm 2036, dự kiến họ sẽ tiến hành đại tu và sản xuất chỉ 86 phương tiện như vậy.