Kế hoạch siêu xe đầy tham vọng của Hyundai

Cuối năm ngoái, tập đoàn ô tô Hyundai (HMG) đã công bố chiến lược đẩy mạnh mảng xe hiệu năng cao, với việc ra mắt Genesis GV60 Magma và xác nhận toàn bộ dải sản phẩm Genesis sẽ có phiên bản Magma mạnh mẽ.

Trong đó, Genesis Magma GT sẽ đóng vai trò là mẫu xe chủ lực đại điện cho công nghệ của thương hiệu hạng sang thuộc Hyundai.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Car Magazine của Anh, Giám đốc điều hành HMG José Muñoz và Giám đốc thiết kế Luc Donckerwolke đã chia sẻ tầm nhìn dài hạn cho Genesis.

Theo đó, hãng xe Hàn Quốc hướng tới con đường mà các tên tuổi như BMW, Mercedes-AMG hay Lamborghini từng đi, xây dựng bản sắc riêng thay vì chỉ gắn logo Genesis lên nền tảng xe Hyundai hay Kia.

“Các mẫu xe Genesis hoàn toàn khác biệt so với Hyundai và Kia, từ nền tảng, công nghệ cho đến hiệu năng vận hành” , ông Muñoz nhấn mạnh. Chính sự tách biệt này giúp Genesis tạo dấu ấn riêng, và Magma GT được kỳ vọng sẽ đưa thương hiệu lên một tầm cao mới.

Hiện các công đoạn kỹ thuật ban đầu cho phiên bản thương mại của Magma GT đã được triển khai. Nhiều nguồn tin nội bộ cho biết mẫu siêu xe này có thể ra mắt trước năm 2030.

Siêu xe Genesis Magma GT Concept. Ảnh: The Drive

Theo ông Donckerwolke, chiến lược phát triển Magma GT sẽ tương tự cách Nissan đã làm với GT-R: ra mắt bản tiêu chuẩn, sau đó bổ sung các phiên bản hiệu năng cao hơn, biến thể đua, roadster, rồi nâng cấp giữa vòng đời và lặp lại quy trình.

Đáng chú ý, Genesis còn lên kế hoạch đưa Magma GT tham gia các giải đua GT3, đồng thời bán xe cho các đội đua tư nhân. Hoạt động này sẽ do Cyril Abiteboul, Giám đốc Hyundai Motorsport và cựu lãnh đạo đội đua F1 Renault và Alpine, phụ trách, mang lại nền tảng chuyên môn vững chắc cho dự án.

Chiến lược này tương tự cách Lamborghini hay nhiều hãng siêu xe khai thác đường đua để xây dựng hình ảnh và tạo lợi nhuận. Nếu thành công, Genesis hoàn toàn có thể gia nhập sân chơi này.

Xa hơn, ông Donckerwolke còn hé lộ khả năng Genesis sẽ tung ra các mẫu xe sản xuất giới hạn chỉ dành riêng cho dòng Magma, tương tự chiến lược mà Ferrari, Lamborghini hay McLaren thường áp dụng: tinh chỉnh thiết kế, nâng cấp thông số, đổi tên và bán với giá cao.

Bên cạnh đó, các concept như X Gran Coupe và Wingback không đơn thuần là những sản phẩm chỉ để phô trương thiết kế.

“Những mẫu xe này có thể được đưa vào sản xuất nhanh chóng với mức đầu tư bổ sung tối thiểu” , ông Donckerwolke khẳng định. Điều này cho thấy Genesis đang mở rộng danh mục sản phẩm một cách thận trọng nhưng linh hoạt.