Ngày 29/9/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra "Kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza". Đây là kế hoạch đầu tiên được các bên xung đột gồm Israel, Hamas, chính quyền Dân tộc Palestine, các nước Ả Rập, Hồi giáo và dư luận quốc tế hoan nghênh.

Ngày 8/10/2025, Israel và Hamas đã nhất trí với 1 thỏa thuận, trao trả tự do cho tất cả các con tin Israel bị giam giữ ở Dải Gaza trong bước đầu tiên hướng tới hòa bình sau hai năm xung đột. Tuy nhiên, để đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn nhiều công việc phải giải quyết cần sự thỏa hiệp và thiện chí của các bên liên quan.

Hamas thay đổi quan điểm

Ngày 3/10/2025, Hamas đã chấp nhận kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Trump để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Hamas đồng ý trao trả tất cả các con tin còn sống và đã chết cho Israel, nhưng Israel phải đảm bảo chấm dứt chiến tranh và rút toàn bộ quân đội khỏi Dải Gaza. Phong trào khẳng định sẵn sàng tham gia ngay lập tức, thông qua các bên trung gian, vào các cuộc đàm phán để thảo luận chi tiết về vấn đề này.

Hamas tuyên bố kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump chứa đựng các nội dung tích cực, trong đó có việc chấm dứt cuộc chiến và rút toàn bộ quân đội Israel khỏi Dải Gaza, cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào ngay lập tức, không cho phép chiếm đóng Gaza và không cưỡng bức di dời người dân Palestine ra khỏi Gaza.

Hamas cũng tái khẳng định đồng ý bàn giao quyền quản lý Dải Gaza cho một ủy ban Palestine độc lập gồm các nhân vật kỹ trị, dựa trên sự đồng thuận dân tộc Palestine và với sự hỗ trợ của các nước Ả Rập và Hồi giáo.

Hamas đã chấp nhận kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Đối với các vấn đề khác được nêu trong đề xuất của Tổng thống Trump liên quan đến tương lai của Dải Gaza và các quyền chính đáng của nhân dân Palestine, Hamas cho rằng, những vấn đề đó sẽ gắn liền với lập trường chung của dân tộc Palestine, dựa trên luật pháp cũng như các nghị quyết quốc tế có liên quan, và sẽ được thảo luận trong một khuôn khổ dân tộc Palestine thống nhất, trong đó Hamas sẽ tham gia và đóng góp một cách có trách nhiệm.

Đây là lập trường mới lần đầu tiên được Hamas nêu ra. Tuyên bố trên hàm ý thừa nhận sự cần thiết phải phối hợp với chính quyền dân tộc Palestine (PNA) đang cai quản Bờ Tây của Tổng thống Mahmoud Abass trong khuôn khổ Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO). Đồng thời, việc Hamas cho rằng "các vấn đề cần được giải quyết dựa trên luật pháp và các nghị quyết quốc tế liên quan" có nghĩa là Hamas công nhận sự tồn tại của Nhà nước Israel.

Ngay sau đó, ông Trump đã đánh giá cao tuyên bố của Hamas, coi đây là sự mở đầu tích cực và yêu cầu Israel ngừng các hoạt động quân sự tại Gaza. Đáp lại, Thủ tướng Netanyahu đã ra lệnh các lực lượng quân đội Israel ngừng tấn công vào thành phố Gaza. Ngày 4/10/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yisrael Katz cho biết, quân đội đã ngừng các cuộc tấn công.

Các cuộc đàm phán Sharm el Sheikh, những dấu hiệu tích cực đầu tiên

Ngày 6/10/2025, tại Sharm el Sheikh (Ai Cập), dưới sự trung gian hòa giải của Qatar, Ai Cập, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Hamas đã bắt đầu đàm phán để thảo luận về việc chuẩn bị các điều kiện thực địa và cơ chế trao đổi tù nhân theo kế hoạch của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phái đoàn Israel do Bộ trưởng Bộ Chiến lược Ron Dermer dẫn đầu. Phái đoàn Hamas do Khalil Al - Haya, Phó Chủ tịch của phong trào, người sống sót sau cuộc tấn công của Israel ở Qatar đầu tháng trước dẫn đầu.

Hamas yêu cầu bất kỳ việc thả con tin Israel nào phải "gắn trực tiếp" với một thời gian biểu rõ ràng cho việc Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza.

Trưởng đoàn đàm phán Hamas, Khalil Al-Haya cho biết, việc thả các nhà lãnh đạo cấp cao của Palestine gồm Abdullah Barghouti, Marwan Barghouti, Hassan Salama, Ibrahim Hamad, Ahmed Saadat và Abbas Al-Sayed, những người bị kết án tù trung thân là yêu cầu hết sức quan trọng đối với nội bộ của phong trào. Ông cũng tuyên bố phong trào "muốn có sự đảm bảo của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước khác để chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn". Hai vấn đề này cần có sự thỏa hiệp và vai trò thúc đẩy của Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Netanyahu cũng đã có thái độ tích cực đối với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, là người sẽ tham gia tranh cử vào năm tới, trong mọi trường hợp, ông phải đạt được tất cả các mục tiêu của ông là lấy lại toàn bộ con tin, giải giáp Hamas như một mối đe dọa quân sự đối với Israel và loại bỏ Hamas khởi bất cứ cơ cấu quyền lực nào ở Gaza trong tương lai.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nói, chương trình nghị sự đã được thống nhất về việc trao đổi con tin và những người bị giam giữ, ngừng bắn, đưa viện trợ nhân đạo đầy đủ, ngay lập tức và vô điều kiện vào Dải Gaza thông qua các kênh của Liên Hợp Quốc và Trăng lưỡi liềm đỏ, một cơ chế an ninh đảm bảo Tel Aviv rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza.

Ông nói thêm, "các cuộc đàm phán Sharm el-Sheikh đang chứng kiến một "bầu không khí tích cực" và nếu các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra trong bầu không khí tích cực như hiện nay, thì giai đoạn đầu tiên kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Gaza có thể hoàn thành sớm trước ngày 10/10.

Kế hoạch 21 trang của Tony Blair

Tờ báo Israel Hayom tiết lộ kế hoạch dài 21 trang do cựu Thủ tướng Anh Tony Blair soạn thảo, theo đó một chính quyền tạm thời mang tên “Ủy ban chuyển tiếp quốc tế Gaza - The Gaza International Transitional Authority” (GITA) sẽ được thành lập để quản lý Gaza sau chiến tranh từ ba đến năm năm, sau đó chuyển giao cho một “chính quyền cải cách Palestine”.

GITA sẽ gồm 7 đến 10 thành viên bao gồm các doanh nhân, nhà ngoại giao và chuyên gia kinh tế do Tony Blair đừng đầu có toàn quyền trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: Reuters

Ngoài Tony Blair, còn có cựu Phó Thủ tướng Hà Lan, Sigrid Kaag, sẽ giữ chức Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề nhân đạo, Mark Rowan người Mỹ đứng đầu Quỹ Tái thiết, Najib Sawiris người Ai Cập phụ trách các khoản đầu tư khu vực và Arih Lightstone người Mỹ gốc Israel đại diện của Hiệp định Abraham và một đại diện Palestine "biểu tượng không có quyền hành pháp thực sự".

Kế hoạch này bao gồm việc thành lập "Quỹ Tái thiết và Đầu tư Gaza" với nguồn tài trợ từ các nước vùng Vịnh, các nước phương Tây và các khoản vay quốc tế, hoạt động theo mô hình lợi nhuận thu được từ các dự án tái thiết.

Trong lĩnh vực an ninh, kế hoạch đề xuất triển khai một lực lượng đa quốc gia dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc hoặc Mỹ, ngăn cấm bất kỳ phe vũ trang nào của Palestine tham gia vào giai đoạn chuyển tiếp, các cơ quan an ninh Palestine sẽ tái cấu trúc dưới sự giám sát quốc tế.

Kế hoạch cũng cho phép bổ nhiệm một số nhân vật Palestine "trung lập" để quản lý các khu vực công dưới sự giám sát của GITA và thành lập một hội đồng tư vấn địa phương không có quyền hành pháp.

GITA sẽ nắm tất cả các quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. Thành phần tham gia GITA thể hiện chính quyền sẽ nằm trong tay các tác nhân quốc tế và sự tham gia của Palestine chỉ mang tính biểu tượng.

Trụ sở tạm thời của cơ quan này dự kiến sẽ đặt tại thành phố Al-Arish, thủ phủ của Tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập hoặc ở Doha của Qatar.

Việc thực hiện kế hoạch này được chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn chuẩn bị 3 tháng, sau đó triển khai ban đầu trong khoảng thời gian 6 tháng, tiếp theo là giai đoạn tái thiết kéo dài từ hai đến ba năm, trước khi chuyển dần quyền cai trị cho một "chính quyền Palestine đã được cải cách".

Việc triển khai thực hiện kế hoạch của Tổng thống Trump mới chỉ đi được một bước đầu tiên. Chưa thể nói về việc kết thúc cuộc chiến ở Gaza. Còn nhiều việc phải làm trong giai đoạn thứ hai liên quan đến giải giáp Hamas và rút lực Israel khỏi Gaza sẽ không dễ dàng.

Hamas không thể chấp nhận giải giáp nếu Israel không rút toàn bộ lực lượng của mình khỏi Gaza. Hamas, người quản lý Gaza từ tháng 6/2007 đến nay và chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) đang quản lý Bờ Tây được hơn 160 nước công nhận không thể chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào khi họ bị loại ra khỏi cơ cấu quyền lực ở Gaza và không dẫn đến việc thành lập Nhà nước Palestine trong tương lai. Trong khi đó, Israel không thể rút toàn bộ quân đội khỏi Gaza nếu an ninh của họ không được đảm bảo.

Ngày 8/10/2025, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, con rể của ông Trump Jared Kushner, giám đốc Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Galin đã đến Sharm el Sheikh cùng với Qatar và Ai Cập để thúc đẩy các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Hamas và Israel. Với sự tham gia của nhiều bên như vậy, các cuộc đàm phán Sharm el Sheikh sẽ có động lực để đạt được tiến bộ.