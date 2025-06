Kẻ hiếp dâm mang 24 nhân cách: Phạm tội trong vô thức, quá trình điều tra khiến cảnh sát hoảng loạn và cái kết rúng động

Đại học Bang Ohio (OSU) không chỉ nổi tiếng là một cơ sở giáo dục hàng đầu mà còn là nơi gắn liền với những câu chuyện rùng rợn, ám ảnh. Một trong số đó là vụ án liên quan đến Billy Milligan, kẻ hiếp dâm từng gây chấn động nước Mỹ và tốn không ít giấy mực của báo giới bởi trường hợp rối loạn đa nhân cách cực kỳ hi hữu của hắn.

Cuộc đời phức tạp của Milligan thậm chí đã được ghi lại trong cuốn sách "The Minds of Billy Milligan" và Netflix cũng đã cho ra mắt loạt phim tài liệu "Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan" (tạm dịch: 24 Nhân Cách Của Billy Milligan), thu hút sự chú ý lớn từ khán giả với nhiều ý kiến trái chiều.

Loạt tội ác rúng động khuôn viên đại học bang Ohio

William Stanley Milligan, hay còn gọi là Billy Milligan, sinh năm 1955 tại Miami, Florida. Năm 1975, hắn bị bắt vì tội cướp và hiếp dâm nhưng được ân xá vào năm 1977. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi ra tù, vào tháng 10/1977, Billy lại bị bắt giữ vì tội bắt cóc và cưỡng hiếp 3 phụ nữ tại khuôn viên Đại học Bang Ohio, đồng thời cướp tài sản của các nạn nhân.

Những lời khai của nạn nhân đã gây khó hiểu cho cảnh sát: một người nói kẻ hiếp dâm có giọng Đức, trong khi Billy là người Mỹ và không biết tiếng Đức; một người khác lại miêu tả hắn có vẻ ngoài hiền lành, tử tế. Ba vụ án liên tiếp đã khiến cả trường Đại học Bang Ohio náo loạn, buộc nhà trường phải tăng cường an ninh.

Billy Milligan là tên tội phạm gây rúng động ngành điều tra Mỹ

Khi Billy bị bắt, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai ngờ rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình điều tra đầy gian nan của cảnh sát, các bác sĩ tâm thần và những chuyên gia hàng đầu.

Khám phá 24 nhân cách trong tâm trí Billy Milligan

Billy Milligan bị truy tố 3 tội danh bắt cóc, 3 tội danh cướp tài sản và 4 tội danh hiếp dâm. Trong quá trình điều trị tại nhiều bệnh viện lớn, các bác sĩ đã phát hiện ra điều kinh ngạc: Billy mang trong mình 10 nhân cách khác nhau. Sau đó, bác sĩ tâm thần David Caul còn tìm thấy thêm 14 nhân cách nữa, nâng tổng số lên 24 nhân cách riêng biệt tồn tại trong tâm trí hắn. Đây chính là điểm mấu chốt gây ra những tranh cãi kéo dài cho đến tận ngày nay.

10 nhân cách đầu tiên được phát hiện bao gồm:

Billy Milligan: Nhân cách chính. Arthur: Người Anh có học thức, tinh tế, chuyên gia khoa học và y học, kiểm soát cơ thể khi cần tư duy trí tuệ. Ragen Vadascovinich: "Kẻ giữ lòng thù hận" người Nam Tư, nói tiếng Slavic, cực kỳ khỏe, thừa nhận gây ra các vụ cướp nhưng không biết về các vụ hiếp dâm. Allen: Chuyên gia lừa đảo, chơi trống, vẽ chân dung, thuận tay phải, nhân cách duy nhất hút thuốc và xuất hiện nhiều nhất. Tommy: Giống Allen, chơi saxophone, chuyên gia điện tử và vẽ tranh phong cảnh. Danny: Nhát người, đặc biệt với đàn ông, thích vẽ cuộc sống nhưng không vẽ phong cảnh. David: 8 tuổi, giữ những nỗi đau của các nhân cách khác. Christene: 3 tuổi, mắc chứng khó đọc, được Arthur dạy đọc và viết, được Ragen đặc biệt yêu mến. Christopher: Anh trai của Christene, biết thổi harmonica. Adalana: Người đồng tính nữ, biết nấu ăn, dọn nhà, viết thơ và là người đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tuổi thơ bất hạnh: Mầm mống của chứng đa nhân cách

Các nhà điều tra và chuyên gia tâm lý đã đi sâu vào quá khứ của Billy để tìm hiểu nguyên nhân gây ra chứng rối loạn hiếm gặp này. Gia đình Billy đã hé lộ một tuổi thơ đầy bi kịch. Mẹ của Billy, bà Dorothy Pauline Sands, từng là ca sĩ tài năng nhưng gặp nhiều bất hạnh trong hôn nhân. Sau khi cha ruột của Billy tự sát khi hắn mới 4 tuổi, mẹ hắn tái hôn với Chalmer, và đây chính là khởi nguồn của những ám ảnh.

Billy khi nhỏ và khi trưởng thành

Billy bị cha dượng lạm dụng tình dục và tra tấn dã man từ nhỏ, điều mà các chuyên gia tâm lý cho rằng là nguyên nhân chính dẫn đến chứng rối loạn đa nhân cách của hắn. Dù vậy, Chalmer đã phủ nhận mọi cáo buộc và không bị buộc tội.

Phiên tòa lịch sử và cái kết gây tranh cãi

Phiên tòa xét xử Billy Milligan là một dấu mốc lịch sử khi hắn trở thành bị cáo đầu tiên được tuyên bố vô tội vì lý do mất trí do rối loạn đa nhân cách (nay gọi là rối loạn nhân dạng phân ly).

Luật sư của Billy đã lập luận rằng "Billy Milligan thật" không có mặt khi các tội ác xảy ra, mà các hành vi phạm tội do hai nhân cách Ragen và Adalana thực hiện khi Billy đang "ngủ". Sau khi được bác sĩ Willis C. Driscoll chẩn đoán mắc tâm thần phân liệt và nhà tâm lý học Dorothy Turner kết luận mắc chứng rối loạn đa nhân cách, Billy đã được tha bổng.

Quyết định này đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trong dư luận và giới khoa học, bởi tội ác của hắn gây phẫn nộ nhưng lại không bị trừng phạt theo đúng bản chất hành vi.

Người đàn ông này đã được trắng án

Sau khi được trắng án, Billy được đưa đi điều trị tâm thần. Các bác sĩ phát hiện thêm 13 nhân cách "bị ghét bỏ" khác – những nhân cách bị Ragen và Arthur kìm nén vì từng gây rắc rối cho Billy. Bác sĩ David Caul đã nỗ lực "hòa trộn" các nhân cách thành một, nhưng sau đó ông phát hiện ra một nhân cách tổng hợp đã tồn tại: "Người thầy". "Người thầy" giúp các nhân cách khác phát triển năng khiếu, ghi nhớ hành động của các nhân cách khác nhưng không kiểm soát cơ thể, được coi là tổng hòa của 23 nhân cách còn lại.

Những hoài nghi và tranh cãi chưa có lời giải đáp

Loạt phim tài liệu của Netflix cũng kể về 8 năm hỗn loạn của Billy sau phiên tòa, bao gồm cả việc hắn trốn thoát khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung tâm Ohio vào năm 1986. Trong thời gian này, hắn sử dụng tên giả, liên quan đến vụ mất tích của bạn cùng phòng Michael Madden và sau đó bị bắt lại ở Florida. Dù không ai bị kết án trong vụ mất tích của Madden, nhiều tài sản của nạn nhân được tìm thấy trong căn hộ của Billy.

Năm 1988, Billy lại được trả tự do sau khi một bác sĩ tâm thần độc lập kết luận hắn không gây nguy hiểm cho xã hội. Hắn dành những năm cuối đời ở Los Angeles, Las Vegas và cuối cùng là Columbus, Ohio, sống bằng nghề vẽ tranh cho đến khi qua đời vì ung thư vào năm 2014, ở tuổi 59.

Bộ phim của Netflix đã vấp phải nhiều hoài nghi, đặc biệt là việc thiếu vắng tiếng nói của các nạn nhân, trong khi câu chuyện tuổi thơ đau khổ của Billy được kể tường tận, khiến nhiều người cho rằng đây là nỗ lực tìm kiếm sự thương cảm cho tội ác của hắn. Dư luận đặt câu hỏi về sự công bằng khi những nạn nhân không được cất lên tiếng nói, và Billy dường như đã thoát tội một cách dễ dàng.

Poster bộ phim của Netflix

Bên cạnh đó, việc câu chuyện về chứng "đa nhân cách" bỗng trở nên phổ biến ở Mỹ vào những năm 70 (sau trường hợp Sybil và bộ phim The Three Faces of Eve) cũng khiến nhiều người nghi ngờ sự "hy hữu" của trường hợp Billy Milligan.

Những bằng chứng về chứng rối loạn của hắn cũng bị đặt dấu hỏi, như lá thư tiếng Ả Rập của nhân cách Ragen sau này được chứng minh là của người khác, hay việc nhân cách Nam Tư biến mất khi gặp chuyên gia nói tiếng Serbo-Croatia.

Hơn nữa, sau khi được trắng án, Billy vẫn liên tục dính líu đến các vụ việc khác như trốn viện tâm thần, làm giả giấy tờ, và là nghi phạm trong hai vụ mất tích. Điều đó phần nào cho thấy có lẽ danh tiếng và sự chú ý của truyền thông đã giúp hắn thoát tội nhiều lần.

Câu chuyện của Billy Milligan vẫn còn đó những góc khuất và tranh cãi, khiến người ta phải suy ngẫm về ranh giới giữa bệnh tâm thần và trách nhiệm pháp lý.

