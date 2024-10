Ngày 6/10, Công an tỉnh Kiên Giang thông báo bắt giữ Trần Hoàng Dũng (SN 1999, trú tại xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) với cáo buộc tội Giết người.

Trần Hoàng Dũng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Hoàng Đô)

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre phát lệnh truy bắt Dũng sau vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra tại Khu phố 3, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Nạn nhân là bà U.T.N. (62 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), bị phát hiện trong tình trạng tay, chân và miệng bị quấn băng keo.

Sau khi nhận được thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã triển khai tuần tra khép kín trên các tuyến đường và phối hợp kiểm tra các cơ sở lưu trú. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức các nhóm trinh sát để xác minh thông tin và truy tìm đối tượng.

Đến 0h5 ngày 6/10, Công an phát hiện Trần Hoàng Dũng ẩn náu tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá. Lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ đối tượng ngay tại hiện trường.

Qua khám xét, công an thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án, bao gồm cả xe gắn máy. Hiện, Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao Dũng cùng tang vật và phương tiện cho Công an tỉnh Bến Tre để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.