Trại giam Xuyên Mộc của Bộ Công an (đóng tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

Theo quyết định 957/QĐ-CTN ngày 29/9/2024 của Chủ tịch nước, năm nay Trại giam Xuyên Mộc có 36 phạm nhân được đặc xá. Việc tổ chức buổi lễ được thực hiện đúng theo quy định với sự tham gia của Ban giám thị trại, đại diện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu…

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại giam Xuyên Mộc.

Trung tá Lê Như Cường, Giám thị Trại giam Xuyên Mộc cho biết, 36 phạm nhân được đặc xá lần này là những phạm nhân đang chấp hành án tại trại đã có quá trình lao động, học tập, cải tạo tiến bộ được trở về sum họp với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng xã hội.

Đại diện cho các phạm nhân được đặc xá dịp này, anh Trần Văn Trường cho biết: “Trước đây, khi cánh cửa trại giam khép lại, tôi nghĩ rằng đời mình đã đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, khi chấp hành án tại trại giam Xuyên Mộc, được sự động viên, an ủi của gia đình, bạn bè, người thân và nhất là sự quan tâm, khích lệ của Ban Giám thị trại giam, tôi quyết tâm rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để hôm nay nhận được quyết định đặc xá. Tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm pháp luật, tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương, phấn đấu hòa nhập tốt với cộng đồng, ổn định cuộc sống bằng sức lao động chân chính, sống lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội”.

Đáng chú ý, trong số 36 phạm nhân được đặc xá đợt này có ông Nguyễn Ngọc Hai , cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Ông Nguyễn Ngọc Hai tại phiên toà diễn ra vào tháng 5/2023. Ảnh: Hoàng An.

Ông Hai bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam vào ngày 10/2/2022 do “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18 - 19 - 20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Đến chiều 17/5/2023, sau 8 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Ngọc Hai mức án 5 năm tù.

Năm nay, tại Trại giam Xuyên Mộc còn một số phạm nhân khác cũng được đặc xá như ông Lê Quang Minh nguyên Trưởng Phòng Hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM liên quan đến sai phạm ở khu “đất vàng” tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM. Ông Minh nhận mức án 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ngoài ra, được đặc xá đợt này còn có ông Nguyễn Thành Rum, cựu Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM với mức án 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ sai phạm hoán đổi nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3 và 57 Cao Thắng, phường 3, quận 3, TPHCM.