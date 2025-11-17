Kẻ giật điện sát hại vợ trong phòng tắm thoát án tử nhờ con gái xin khoan hồng

Cuộc tranh luận nổ ra trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi phán quyết của tòa án tỉnh Hà Bắc được công bố vào đầu tháng 11. Người đàn ông họ Yang (36 tuổi, sống tại Hà Bắc) bị kết án tù chung thân vì giết vợ - cô Yin - bằng cách dùng điện giật vào tháng 3/2023, Red Star News đưa tin.

Cặp đôi kết hôn năm 2010 nhưng ly hôn năm 2014, đến năm 2017 thì tái hôn. Họ có một con gái 14 tuổi và con trai hơn 2 tuổi.

Yang cho biết anh ta có mâu thuẫn nghiêm trọng với vợ vì cô không hòa hợp với mẹ chồng. Yang cũng nghi ngờ Yin ngoại tình. Mâu thuẫn trở nên tồi tệ đến mức có lần anh ta phải đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng tâm thần của mình.

Trong buổi tư vấn, bác sỹ gọi Yin và yêu cầu cô mang đến cho Yang sự ấm áp của gia đình. Tuy nhiên, sau khi Yang trở về nhà, Yin lại chế giễu chồng, thậm chí nói với rằng nếu anh thực sự muốn chết thì hãy tìm một góc yên tĩnh để chết. Theo lời khai của Yang, chính vào khoảnh khắc đó, anh ta nảy sinh ý định giết vợ.

Một ngày tháng 3/2023, Yin chết khi đang tắm do chồng cô phóng điện vào một ống thép không gỉ trên máy nước nóng. Yang đặt thi thể vợ lên giường trong phòng ngủ và đến cảnh sát đầu thú vào sáng hôm sau.

Yang khai với cảnh sát rằng, trên đường đến đồn, anh ta đã gọi điện cho chị họ nhờ nhận nuôi con trai, sau đó nhờ một người bạn nuôi con gái. Thực tế, hai đứa trẻ được ông bà nội chăm sóc kể từ khi thảm kịch xảy ra.

Yang kích điện một ống thép trên máy nước nóng trong phòng tắm để thực hiện kế hoạch chết người. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo Tòa án Hà Bắc, hành vi của Yang cấu thành tội giết người cố ý. Các công tố viên đề nghị án tử hình treo cho Yang.

Con gái của Yang viết thư cho tòa án để xin được khoan hồng: “Cháu biết cha đã phạm sai lầm. Nhưng ông luôn là người tốt bụng và làm việc nhà rất tốt. Cháu hy vọng cha có thể trở về nhà để giúp cháu và em trai cháu trưởng thành”.

Sau đó, tòa tuyên án tù chung thân cho Yang vì xét tình trạng hai đứa con của bị cáo. Quan tòa nói: "Hai đứa trẻ có lẽ sẽ trưởng thành và lập gia đình riêng trong khi Yang thi hành án; nhưng ít nhất bản án chung thân này cũng có thể mang lại cho các cháu chút an ủi về mặt tinh thần".

Theo đại diện tòa án, họ biết rằng gia đình cô Yin sẽ phản đối bản án này nhưng hy vọng người nhà nạn nhân có thể hiểu được ý tốt của cô bé 14 tuổi.

Vụ án này thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và phát quyết này của tòa gây ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến trái ngược nhau. Bên cạnh những người cho rằng quyết định của tòa là hợp lý vì cần quan tâm đến tình cảm, tâm lý của hai đứa trẻ mất mẹ, không ít ý kiến cho rằng Yang không đáng được khoan hồng.

" Tôi không ủng hộ phán quyết này của tòa án. Anh ta đã giết người. Anh ta nên bị tử hình", một người dùng viết. “ Sao họ vẫn cưới nhau dù chẳng hòa hợp gì? Tôi thấy tội nghiệp cho những đứa con của họ quá”, người khác bình luận.



