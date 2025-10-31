HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Kẻ đánh đánh thai phụ ở Đắk Lắk tiếp tục tham gia 1 vụ án đánh nhau

MINH MINH |

Thanh niên xăm trổ đánh một phụ nữ đang mang thai ở Đắk Lắk đã bị công an bắt giam vì đang trong thời gian tại ngoại nhưng lại tiếp tục tham gia 1 vụ đánh nhau.

Ngày 31/10, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam Trần Triệu Qúi (25 tuổi, ngụ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, Qúi bị công an khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra tội gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung một phụ nữ mang thai trên địa bàn phường Tuy Hòa.

Theo công an, lý do thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam Qúi vì bị can này vi phạm cam kết trước đó.

Kẻ đánh đánh thai phụ ở Đắk Lắk tiếp tục tham gia 1 vụ án đánh nhau- Ảnh 1.

Trần Triệu Qúi tại Công an.

Cụ thể, trong thời gian được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, Qúi đã tham gia một vụ đánh nhau tại quán nhậu thuộc phường Tuy Hòa, khiến một thanh niên phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, đêm 21/9, Qúi đến quán tạp hoá trước cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để mua mì ăn liền.

Khi gặp chị L.T.K.N (25 tuổi, ngụ phường Bình Kiến) đang bán hàng, Qúi hỏi mua ba gói mì ăn liền hiệu Omachi thì chị N nói “ba gói ba mươi ngàn”.

Thanh niên xăm trổ này cho rằng chị N bán giá cao nên liên tục hăm dọa, chửi bới, đá vào ghế, cầm tiền đánh vào mặt chị N, đạp vào đùi người phụ nữ đang mang thai này rồi thách thức báo công an.

