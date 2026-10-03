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Kẻ cướp điện thoại của du khách ở trung tâm TP.HCM bị bắt sau 10 giờ

ĐẠI VIỆT
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Thấy du khách nước ngoài cầm chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max đi bộ ở trung tâm TP.HCM, Việt đã áp sát để giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Công an phường Bến Thành, TP.HCM đang tạm giữ T.T.Việt (SN 2001) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Du khách bị cướp điện thọai iPhone 15 Pro Max ở trung tâm TP . HCM sau 10 giờ bị bắt - Ảnh 1.

Camera ghi lại hình ảnh Việt lái xe máy áp sát rồi giật chiếc điện thoại của nữ du khách.

Khoảng 5h40 ngày 1/10, một du khách quốc tịch Uzbekistan đi bộ từ chợ Bến Thành về khách sạn. Khi đến giao lộ Lê Lợi - Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, người này bị một kẻ lái xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Du khách bị cướp đã đến Công an phường Bến Thành trình báo.

Xác định đây là vụ việc ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của TP.HCM, Ban Chỉ huy Công an phường Bến Thành đã chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nghi phạm.

Chỉ sau chưa đầy 10 giờ đồng hồ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ T.T.Việt, đồng thời thu hồi điện thoại iPhone 15 Pro Max là tang vật của vụ án.

Du khách bị cướp điện thọai iPhone 15 Pro Max ở trung tâm TP . HCM sau 10 giờ bị bắt - Ảnh 2.

Việt bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. (Ảnh: Công an phường Bến Thành)

Tại cơ quan công an, Việt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; các tài liệu, hình ảnh camera, chứng cứ thu thập được phù hợp với lời khai của bị hại và nghi phạm.

Trước đó, vào ngày 10/9, Công an phường Bến Thành cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý nhóm cướp giật ở trung tâm TP.HCM.

Chiều 9/9, một phụ nữ đeo túi xách đi bộ tại khu B, Công viên 23/9 (đoạn đối diện số 212 Lê Lai, phường Bến Thành) thì bị nhóm thanh niên áp sát, giật túi.

Nạn nhân ngã xuống và cố giữ lại tài sản nhưng bị một thanh niên dùng chân đạp vào mặt rồi giật chiếc túi. Toàn bộ sự việc được người dân gần đó quay phim lại.

Sau gần 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 người gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996), Lưu Văn Lượm (SN 1997), Võ Ngọc Châu (SN 2008) và Trần Nguyên Dũng (SN 2001) khi chúng đang có mặt tại một quán ăn trên địa bàn.

Nguyễn Văn Tuấn được xác định là người giật túi xách và đạp vào mặt người phụ nữ. Nhóm này thừa nhận cùng nhau thực hiện hành vi cướp tài sản.

Tags

Bến Thành

Uzbekistan

điện thoại iPhone

du khách bị cướp

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