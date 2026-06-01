Kể chuyện chú chó bị xích cổ, một siêu mẫu khiến dân mạng xuýt xoa: Bài học dạy con này hay quá!

Sau nhiều năm rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người bởi những chia sẻ sâu sắc về nuôi dạy con.

Huỳnh Thanh Tuyền sinh năm 1987, từng là một trong những chân dài nổi bật của showbiz Việt. Sau khi kết hôn với Tiến sĩ Nghệ thuật Nguyễn Quang Minh vào năm 2009, cô gần như rời xa ánh đèn sân khấu. Hiện vợ chồng cô có 4 người con, gồm 3 trai và 1 gái. Trên trang cá nhân, cựu người mẫu thường xuyên chia sẻ những góc nhìn về giáo dục gia đình, cách nuôi dưỡng bản lĩnh và nhân cách cho trẻ.

siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền

Mới đây, một bài viết của Huỳnh Thanh Tuyền về việc giúp con đứng vững trước áp lực cuộc sống đã thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh.

Mở đầu câu chuyện, cô đưa ra một hình ảnh đầy ám ảnh: một chú chó bị xích cổ bằng sợi dây dài khoảng một mét, đầu còn lại buộc vào một chiếc xe đang chạy. Trong hoàn cảnh ấy, chú chó nên làm gì?

Liều lĩnh giật mạnh để thoát ra ngay lập tức dù có thể bị thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng? Hay tìm cách giữ thăng bằng trong khoảng không ít ỏi mình có, thích nghi với tình huống và chờ đợi cơ hội phù hợp hơn để thoát khỏi sợi xích?

Theo Huỳnh Thanh Tuyền, cuộc sống đôi khi cũng giống như vậy. Ta luôn muốn đời con trải đầy hoa hồng nhưng hoa hồng nào lại không kèm theo gai nhọn.

Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình lớn lên trong môi trường lý tưởng, được bao bọc bởi những điều tốt đẹp. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như mong muốn. Sẽ có những giai đoạn trẻ phải đối mặt với một lớp học chưa phù hợp, một tập thể khiến con cảm thấy lạc lõng hay những mối quan hệ khiến con mệt mỏi và áp lực. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể lập tức thay đổi hoàn cảnh.

Vì thế, điều quan trọng cha mẹ cần trang bị cho con không chỉ là khả năng tìm kiếm môi trường tốt hơn, mà còn là năng lực giữ cho bản thân không bị hoàn cảnh bào mòn trong lúc chờ đợi cơ hội thay đổi.

Đây cũng là điều khiến nhiều phụ huynh đồng cảm. Trong cuộc sống, không ít người trưởng thành mang tâm lý bất mãn kéo dài. Họ dành phần lớn thời gian để trách móc hoàn cảnh, oán trách những điều không như ý, nhưng lại quên đặt ra câu hỏi: "Mình có thể học được gì từ trải nghiệm này?".

Khó khăn không phải lúc nào cũng là kẻ thù

Theo Huỳnh Thanh Tuyền, khó khăn không phải lúc nào cũng là kẻ thù. Điều nguy hiểm hơn là để khó khăn định nghĩa con người mình.

Cô nhấn mạnh rằng việc thích nghi không đồng nghĩa với cam chịu. Có những môi trường độc hại cần phải rời bỏ, đặc biệt khi chúng xâm phạm đến nhân phẩm, sức khỏe tinh thần hoặc sự an toàn của trẻ. Tuy nhiên, nếu chưa thể thay đổi ngay lập tức, khoảng thời gian ở trong hoàn cảnh không lý tưởng vẫn có thể trở thành cơ hội để tích lũy những kỹ năng quý giá cho cuộc đời.

Đó có thể là kỷ luật cá nhân, khả năng kiểm soát cảm xúc, sự điềm tĩnh khi đối mặt áp lực hay kỹ năng quan sát và thấu hiểu con người.

Một đứa trẻ từng trải qua cảm giác bị hiểu lầm có thể học được cách kiềm chế nóng giận. Một đứa trẻ phải hòa nhập với những người rất khác mình có thể học được sự bao dung và kỹ năng giao tiếp. Một đứa trẻ đối diện với nghịch cảnh có thể học được cách giữ phẩm giá mà không cần hơn thua với người khác. Những bài học ấy không xuất hiện trong sách giáo khoa nhưng lại có giá trị suốt cuộc đời.

Chia sẻ của Huỳnh Thanh Tuyền cũng gợi nhắc một thực tế rằng sức mạnh của một con người không nằm ở việc họ chưa từng gặp khó khăn, mà ở cách họ phản ứng trước khó khăn đó.

Có những người sau biến cố trở nên mạnh mẽ, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Nhưng cũng có người để những trải nghiệm tiêu cực trở thành cái cớ cho mọi thất bại trong cuộc sống. Sự khác biệt không nằm ở mức độ khắc nghiệt của hoàn cảnh, mà nằm ở tư duy đối diện với hoàn cảnh ấy.

Thông điệp mà cựu siêu mẫu gửi gắm có lẽ là điều nhiều bậc cha mẹ cần suy ngẫm. Chúng ta không thể dọn sạch mọi chướng ngại vật trên đường đời của con. Cũng không thể bảo đảm con sẽ luôn gặp những người tử tế hay những môi trường hoàn hảo. Điều cha mẹ có thể làm là giúp con xây dựng nội lực.

Để khi gặp nghịch cảnh, con không vội gục ngã. Khi đối diện áp lực, con không xem mình là nạn nhân. Và khi cuộc sống chưa như mong muốn, con vẫn biết cách trưởng thành từ chính những điều không hoàn hảo ấy.

Bởi cuối cùng, cuộc đời không phải lúc nào cũng cho mỗi người một con đường bằng phẳng. Nhưng ai cũng có quyền lựa chọn: để hoàn cảnh nhấn chìm mình trong cay đắng, hay biến nó thành bậc thang đưa mình đến phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.