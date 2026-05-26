Kẻ bị truy nã chém 2 người rồi liên tục thay đổi nơi ở để che giấu tung tích

Viên Minh
|

Sau hơn 2 năm bỏ trốn sau vụ dùng dao bầu chém 2 người bị thương, Tuân (36 tuổi, ở Tuyên Quang) vừa bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Công an phường Phú Lương, Hà Nội bắt giữ đối tượng truy nã Lương Minh Tuân (36 tuổi, trú thôn Gò Đình, xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích .

Theo cơ quan công an, ngày 2/9/2023, tại thôn Gò Đình, Tuân xảy ra mâu thuẫn với hai người dân địa phương. Trong lúc xô xát, tên này dùng dao bầu chém khiến cả hai bị thương. Tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của các nạn nhân được xác định là 16%.

Sau khi gây án, Tuân rời khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trong thời gian bỏ trốn, hắn liên tục thay đổi nơi ở để che giấu tung tích.

Bắt giữ Kẻ bị truy nã chém người Sau 2 năm lẩn trốn tại Hà Nội - Ảnh 1.

Lương Minh Tuân tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Quá trình xác minh, truy xét, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xác định Tuân đang lẩn trốn tại khu chung cư Vesta thuộc phường Phú Lương, Hà Nội.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với lực lượng Công an cơ sở tổ chức bắt giữ Lương Minh Tuân.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, việc bắt giữ thành công Lương Minh Tuân thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Tội cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Người có hành vi cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị xử lý hình sự tùy theo mức độ thương tích, tính chất vụ việc và hung khí sử dụng.

Trường hợp dùng dao hoặc vật nguy hiểm để gây án được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Với các vụ việc gây thương tích từ 11% trở lên, hoặc dưới 11% nhưng sử dụng hung khí nguy hiểm, người vi phạm vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

