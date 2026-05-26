Ngày 26/5, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp điều tra vụ một người đàn ông ở xã Nam Thành nghi bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu pha vào ấm nước tại nhà riêng.

Theo thông tin trình báo, sáng 25/5, ông N.Q.T. (trú thôn Mê Pu 4, xã Nam Thành) thức dậy đun nước pha trà. Do hết trà trong nhà, ông điều khiển xe máy ra tiệm tạp hóa gần nhà để mua, để lại ấm nước đang nấu trên bếp.

Khoảng 10 phút sau quay về, khi chuẩn bị pha trà, ông T. phát hiện nước trong ấm bị đục, nổi nhiều bọt và bốc mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.

Nghi có người cố tình bỏ thuốc trừ sâu vào ấm nước nhằm đầu độc, ông T. đã trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.



