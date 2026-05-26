HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Rời nhà đi mua trà, 10 phút sau về phát hiện nước trong ấm nổi bọt, bốc mùi thuốc trừ sâu

Thái Lâm
|

Sau khi rời nhà khoảng 10 phút để mua trà, một người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng quay về thì phát hiện ấm nước đang nấu bị đục, nổi bọt và bốc mùi thuốc trừ sâu.

Ngày 26/5, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp điều tra vụ một người đàn ông ở xã Nam Thành nghi bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu pha vào ấm nước tại nhà riêng.

Theo thông tin trình báo, sáng 25/5, ông N.Q.T. (trú thôn Mê Pu 4, xã Nam Thành) thức dậy đun nước pha trà. Do hết trà trong nhà, ông điều khiển xe máy ra tiệm tạp hóa gần nhà để mua, để lại ấm nước đang nấu trên bếp.

Khoảng 10 phút sau quay về, khi chuẩn bị pha trà, ông T. phát hiện nước trong ấm bị đục, nổi nhiều bọt và bốc mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.

Nghi có người cố tình bỏ thuốc trừ sâu vào ấm nước nhằm đầu độc, ông T. đã trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Vụ nổ súng bắn người nước ngoài tại TP.HCM: Tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Trọng Nghĩa và 7 người Việt Nam có liên quan


Tags

đầu độc thuốc trừ sâu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại