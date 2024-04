Kẻ bắt cóc 2 bé gái trên phố đi bộ ở TP.HCM là ai?

Chiều 8/4, sau gần 48h tìm kiếm, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an Quận 1 ập vào căn hộ tại Chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh) giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc, khống chế nghi can Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi.



Cũng trong chiều cùng ngày, công an đã trao trả các cháu bé về với gia đình.

Báo VTC News dẫn kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 20h30 ngày 3/4, Phạm Huỳnh Nhật Vi lợi dụng lúc 2 bé Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi) không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ 2 bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ Quận 1 sang Quận 8.

Sau đó, Phạm Huỳnh Nhật Vi đặt xe taxi công nghệ đưa 2 cháu bé về chung cư trên.

Báo VnExpress dẫn lời đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1 cho biết. Vi thừa nhận dùng tiền, đồ ăn dụ 2 bé gái về nhà. Bước đầu xác định nghi can gây án một mình, động cơ đang được làm rõ.

Đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi. Ảnh: Công an TPHCM

Trước đó, theo thông tin tren báo Tuổi trẻ, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi trình báo Công an phường Bến Nghé, Quận 1 về việc 2 con của chị đi lạc ở khu vực đường Đồng Khởi - Nguyễn Huệ.

Chị Chi cho biết có 4 đứa con (lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 9 tháng). Khoảng 20h ngày 3/4, chị và 4 con nhỏ cùng nhau đi bán kẹo cao su ở khu vực đường Đồng Khởi, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ như mọi khi.

Thời điểm này, 2 con của chị là Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi, tên thường gọi là Gạo) ngồi bán kẹo cùng nhau trước số 161 đường Đồng Khởi, còn cháu 10 tuổi đang lo chăm sóc cháu 9 tháng tuổi.

Chị Chi cho biết sau khi chạy đi trả tiền cho khách cách chỗ các con khoảng 10m, quay lại không còn thấy con đâu nên đã báo công an.