200 cảnh sát ngày đêm ròng rã truy vết đến nơi ở của kẻ bắt cóc 2 bé gái như thế nào?

200 cảnh sát trắng đêm nỗ lực tìm kiếm, giải cứu 2 cháu bé bị bắt cóc

Sáng 9/4, Cổng thông tin Công an TPHCM đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ việc 2 trẻ em bị thất lạc tại trước số nhà 161 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 vào ngày 3/4 gây xôn xao dư luận.

Từ manh mối mong manh ban đầu công an thu thập được là một phụ nữ dáng người còn trẻ dẫn 2 bé gái đi, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Quận 1 khẩn trương vào cuộc truy xét.

Hơn 200 cảnh sát được huy động ngày đêm truy vết lần tìm ra nơi đối tượng cùng các cháu bé đang ở và tiến hành giải cứu an toàn.

Đồng thời, lực lượng phối hợp thuộc CATP đã phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, có giá trị cho lực lượng công an.

Công an Quận 1 trao trả 2 cháu bé cho gia đình. Ảnh: Công an TPHCM

Kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác minh thông tin, rà dựng quá trình di chuyển, qua đó xác định:

Khoảng 20h30' ngày 3/4, lợi dụng lúc 2 cháu bé không có người lớn trông coi, một đối tượng nữ đã tiếp cận, dẫn dụ cháu M. và cháu L. đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ Quận 1 sang Quận 8. Sau đó, đối tượng đặt xe taxi công nghệ đưa 2 cháu bé về Chung cư Saigon Pearl (Quận Bình Thạnh).

Khẩn trương truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an Quận 1 và Công an Quận Bình Thạnh rà soát, phát hiện đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, trú tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) khi đang khống chế 2 cháu tại một căn hộ trong khu chung cư trên.

Chỉ chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc 2 cháu bé bị mất tích, Phòng Cảnh sát hình sự đã hiệp đồng với Công an Quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ, địa phương có liên quan khẩn trương giải cứu, trao trả 2 cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn, mạnh khỏe; đồng thời, tiếp tục củng cố, tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi theo đúng quy định.

"Trong quá trình truy xét, công an gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng đưa các bé đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, di chuyển bằng nhiều phương tiện. Đáng nói đối tượng thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì dẫn các cháu nhỏ đi bộ ven theo các con đường, khi thì đặt xe công nghệ đi lòng vòng qua nhiều khu vực khiến cho dấu vết càng trở nên mong manh…

Thế nhưng dù khó khăn, vất vả, dù phải thức trắng đêm nhưng vì sức khỏe, vì sự bình an của hai cháu bé, anh em trinh sát vẫn ngày đêm lần theo các manh mối, chạy đua với thời gian, có thể tính bằng phút, bằng giây để giải cứu 2 cháu bé trong thời gian sớm nhất", báo Công an TPHCM dẫn lời Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an Quận 1 thông tin trong buổi họp báo chiều qua.

Nghi phạm còn trẻ nhưng rất thủ đoạn

Trước đó, chiều ngày 6/4, Công an phường Bến Nghé, Quận 1 tiếp nhận nguồn tin của chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, trú tại Quận 7) về việc bị thất lạc 2 con ruột là cháu N.K.T.M. (7 tuổi) và cháu L. H.T.L. (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, Quận 1) từ tối 3/4.

Đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi. Ảnh: Công an TPHCM

Chiều qua (8/4), trong niềm vui vỡ òa, chị Chi nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi nhận lại các con. "Khi hay tin cảnh sát tìm được con, tôi rất vui mừng và vô cùng biết ơn các anh đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm các cháu!", người mẹ xúc động bày tỏ.

Về phía đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi bước đầu khai nhận đã dùng tiền, thức ăn dụ 2 cháu bé từ phố đi bộ Nguyễn Huệ qua Quận 8, rồi bắt xe đưa về căn hộ cao cấp. Vi không đánh đập hay bạo hành các bé. Để tránh bị phát hiện, Vi sử dụng nhiều thủ đoạn để qua mắt lực lượng chức năng. Vi còn khai thực hiện hành vi một mình, không có người giúp sức.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.