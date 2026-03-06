KDL Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung tiếp thông báo đặc biệt liên quan đến khu đền rộng 5.000m2

Sáng ngày 5/3, khu du lịch Đại Nam đưa ra thông báo trên trang fanpage chính thức của đơn vị này. Theo thông báo mới nhất từ Ban Giám đốc Khu du lịch Đại Nam, hai ngày thứ 7 còn lại của tháng giêng (7/3 và 14/3/2026), khu Kim Điện Đại Nam và toà Bảo Tháp 9 tầng mở cửa đến 10h00 đêm để quý du khách tham quan. Ngoài ra, Kim Điện vẫn đang mở cửa ban ngày từ sáng đến 17h00 mỗi ngày đến hết tháng Giêng.

Bên cạnh đó, vé vào cổng khu du lịch được miễn phí. Và từ 17h00, khu du lịch sẽ miễn phí xe lửa đưa đón du khách vào khu Kim Điện.

Khu Kim Điện Đại Nam khởi công xây dựng ngày 11/4/2003 và khánh thành ngày 2/9/2005. Khu này rộng 9 ha, gồm hoa viên, núi non... trong đó đền thờ rộng hơn 5.000 m2. Điểm nhấn nổi bật ở đây là các pho tượng thờ, phù điêu và các vật dụng thờ cúng được dát vàng 24k, kinh phí xây dựng ngôi đền này khoảng 2.000 tỷ đồng. Đền cũng được ghi nhận là Ngôi đền thờ lớn nhất Việt Nam vào ngày 15/8/2007.

Công trình Bảo Tháp 9 Tầng tại núi Ngũ Hành, Khu Kim Điện Đại Nam.

Kim điện được xây dựng theo mô típ vuông tròn. Mái vòm hình tròn biểu trưng cho Trời có vẽ 108 con chim hạc với ý nghĩa: 54 con hạc bay thuận chiều kim đồng hồ tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam ở cõi trần, 54 con hạc bay ngược chiều kim đồng hồ tượng trưng cho 54 dân tộc ở cõi âm (bởi theo quan niệm dân gian, hạc là con vật tượng trưng cho sự vĩnh cửu, lại có âm dương kết hợp hài hòa sẽ tạo nên sự phát triển trường tồn bền vững).

Chính giữa của mái vòm là điểm vọng âm. Đứng tại điểm vọng âm, âm thanh sẽ được khuyếch đại và truyền đi khắp Kim điện. Trên nền 28 bộ khung bao cửa được chạm trổ 28 bộ tranh lịch sử tiêu biểu, đánh dấu các mốc son lịch sử của Việt Nam.

Tại trung tâm của chính điện trưng bày một bông hoa đá thạch anh màu trắng tinh nở trên đá đen trầm tích, gọi là hoa ưu đàm. Theo kinh Phật, 3.000 năm hoa ưu đàm mới nở bông một lần, và mỗi lần hoa xuất hiện là có vị Phật tái sinh để cứu độ chúng sinh.

Bên cạnh những nét nổi bật trên Kim Điện còn thu hút du khách bởi khung cảnh đậm nét thiên nhiên có sự kết hợp độc đáo của núi, non, sông, hồ, cây cảnh. Dãy núi Ngũ Hành Sơn hay còn gọi là Bảo Sơn bao gồm 5 ngọn: Kim –Mộc –Thủy –Hỏa –Thổ, ngọn trung tâm cao 65,8m.

Trước khi vào bên trong dãy Bảo Sơn, du khách sẽ được ngắm nhìn một quần thể thắng cảnh hùng vĩ bao quanh dãy núi Ngũ Hành. Trấn giữ ở phía tây của dãy Ngũ Hành Sơn là thần Bạch Hổ, phía Đông là Thần Núi và Thần Nông. Và đặc biệt, dãy núi Ngũ Hành là nơi cư trú của hàng ngàn con chim yến, biểu hiện của một vùng “Đất lành chim đậu”.

Vươn lên từ ngọn núi trung tâm Bảo Sơn là ngôi Bảo Tháp 9 tầng. Đây là nơi thờ phụng tâm linh và truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn và sự tôn vinh của thế hệ sau đối với tiền nhân. Mỗi tầng của tháp là nơi thờ phụng với những ý nghĩa khác nhau.