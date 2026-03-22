KCN Sóng Thần III gần 430ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có thêm dự án 6.000 tỷ đồng đổ bộ

Ngọc Lan |

Khu công nghiệp Sóng Thần III vừa đón thêm dự án nhà máy chế biến thực phẩm sạch của Tập đoàn TH.

Mới đây, dự án Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương của Tập đoàn TH đã khởi công tại Khu công nghiệp Sóng Thần III, phường Bình Dương, TP.HCM. 

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, triển khai trên diện tích khoảng 10 ha, với tổng công suất thiết kế gần 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm.

Theo kế hoạch, nhà máy được phát triển theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý I/2027, tập trung chế biến các sản phẩm từ sữa tươi của hệ thống trang trại TH.

KCN Sóng Thần III gần 430ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có thêm dự án 6.000 tỷ đồng đổ bộ - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương. Ảnh: TH.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH cho biết việc lựa chọn Khu công nghiệp Sóng Thần III nhằm tận dụng vị trí gần TP.HCM - thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước - đồng thời thuận lợi kết nối với các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên. Vị trí này cũng giúp tối ưu chi phí logistics so với việc vận chuyển sản phẩm từ các cơ sở tại Nghệ An hoặc Đà Lạt.

Dự án Khu công nghiệp Sóng Thần III được thành lập vào ngày 1/9/2005 và có quy mô ban đầu gần 534ha do Công ty Cổ phần Đại Nam của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng làm chủ đầu tư. Khu công nghiệp này nằm trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, có tổng diện tích lên tới 4.196ha, và là một trong những dự án lớn tại tỉnh Bình Dương.

Hồi đầu năm 2025, Khu công nghiệp Sóng Thần III đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án kinh doanh cơ sở hạ tầng. Theo đó, quy mô sử dụng đất của dự án đã được điều chỉnh còn 428,027ha. 

KCN Sóng Thần III gần 430ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có thêm dự án 6.000 tỷ đồng đổ bộ - Ảnh 2.

Sau điều chỉnh, quy mô KCN Sóng Thần III còn gần 430ha.

Ngoài khu công nghiệp Sóng Thần III, Đại Nam còn phát triển mạnh các khu công nghiệp và khu đô thị dịch vụ Sóng Thần I, Sóng Thần II. Hiện Đại Nam trực tiếp quản lý và vận hành hai khu công nghiệp trên. Các khu công nghiệp này không chỉ mang lại nguồn thu ổn định mà còn tạo nền tảng để phát triển các khu đô thị, khu dân cư và dịch vụ phụ trợ xung quanh.

