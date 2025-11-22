Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev.

Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, đã ký sắc lệnh đình chỉ việc nước này tham gia Hiệp ước về Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu.

Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, và phản ánh những thay đổi đang diễn ra trong cấu trúc an ninh toàn cầu.

Hiệp ước về Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu, được ký kết năm 1990, đặt ra giới hạn về sự hiện diện của xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, máy bay chiến đấu và trực thăng trong khu vực châu Âu.

Hiệp ước này quy định các thủ tục kiểm tra lẫn nhau và trao đổi thông tin giữa các quốc gia tham gia, bao gồm cả các nước NATO và Khối Hiệp ước Warsaw cũ.

Mục tiêu chính của văn kiện này là loại bỏ nguy cơ tấn công bất ngờ quy mô lớn và duy trì cân bằng quyền lực.

Đối với Kazakhstan, việc đình chỉ hiệp ước đồng nghĩa với việc nước này được giải phóng khỏi những nghĩa vụ này, cho phép quốc gia này quản lý lực lượng vũ trang một cách linh hoạt hơn mà không cần báo cáo và kiểm tra.

Lý do chính thức cho quyết định của Astana vẫn chưa được tiết lộ.