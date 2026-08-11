Kazakhstan định tuyến lại xuất khẩu dầu sau các cuộc tấn công của Ukraine

Kazakhstan đã định tuyến lại xuất khẩu dầu, sau cuộc tấn công UAV của Ukraine làm gián đoạn chuyến hàng qua cảng Novorossiysk trên Biển Đen của Nga.

Kazakhstan gia tăng vận chuyển dầu thô qua hướng Atyrau-Samara đến Nga sau các cuộc tấn công UAV của Ukraine.

Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng liên quan đến Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC), như một phần của chiến dịch rộng lớn hơn chống lại hoạt động kinh doanh dầu mỏ có liên hệ với Nga.

CPC - một nhà điều hành quốc tế có các cổ đông bao gồm các tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ như Chevron và ExxonMobil. Trung tâm dầu khí CPC đảm nhiệm khoảng 80% lượng dầu thô xuất khẩu của Kazakhstan, hơn 70 triệu tấn mỗi năm.

Ngày 10/8, Bộ Năng lượng Kazakhstan cho biết, các cuộc tấn công UAV của Ukraine đã làm gián đoạn nhiều chuyến hàng qua cảng Novorossiysk trên Biển Đen, buộc Kazakhstan phải phân bổ lại một phần khối lượng này và ưu tiên các tuyến đường thay thế.

"Trong số những điều khác, đã có sự gia tăng vận chuyển hàng hóa qua hướng Atyrau-Samara đến Nga và gia tăng nguồn cung cấp cho… Trung Quốc", thông báo của bộ này cho biết.

Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự mà nước này cáo buộc vận chuyển hàng hóa của Nga.

Ukraine nhận định, chúng là một phần của "hạm đội ngầm" mà Nga sử dụng để chống lại nỗ lực của phương Tây, nhằm kìm hãm hoạt động kinh doanh dầu mỏ Nga.

Các quan chức Điện Kremlin đã lên án các cuộc tấn công này là những hành vi cướp biển liều lĩnh.

Trước đó, Bloomberg đưa tin, Ukraine đã đảm bảo với Mỹ, họ sẽ đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của CPC, sau khi Giám đốc điều hành Chevron, Mike Wirth, kêu gọi Nhà Trắng can thiệp.

Việc gián đoạn xuất khẩu của Kazakhstan diễn ra trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu đang chịu áp lực, chủ yếu do cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran và sự sụt giảm mạnh lượng hàng xuất khẩu từ vùng Vịnh Ba Tư.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lập luận, cuộc xung đột đang gây áp lực lớn hơn lên Trung Quốc, một trong những nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, so với Mỹ, một nước xuất khẩu dầu ròng.

Tuy nhiên, Trung Quốc phần nào được bảo vệ bởi nguồn dự trữ chiến lược và khả năng tiếp cận an toàn với dầu mỏ Nga.

Ông Trump đang phải đối mặt với áp lực chính trị trong nước ngày càng gia tăng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, với sự phản đối cuộc chiến tranh Iran ngày càng lớn mạnh trong cử tri Mỹ, và đe dọa từ nhiều ứng cử viên đảng Cộng hòa tại các cuộc bầu cử.