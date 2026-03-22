Kay Trần “mở cửa trái tim” bằng liveshow đầu tiên tại Nhà hát Lớn

Tối 21/3, không gian sân khấu Vườn Âm nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội trở nên sôi động khi Kay Trần chính thức ra mắt liveshow cá nhân đầu tiên mang tên "Đường vào tim em". Đây không chỉ là một đêm nhạc mà còn là cột mốc đáng nhớ trong hành trình solo của nam ca sĩ sau khi ghi dấu ấn tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.

Ngay từ phần mở màn, Kay Trần đã dẫn dắt khán giả bước vào không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân – nơi những bản hit quen thuộc được làm mới với màu sắc hiện đại, giàu năng lượng. "U mê em", "Love like that (Yêu như thế)", "No Fair (Không công bằng)" hay "Gọi cháy máy" lần lượt vang lên tạo nên bầu không khí cuốn hút khiến khán giả không ngừng hòa nhịp.

Bên cạnh những tiết mục sôi động, liveshow cũng có những khoảng lắng giàu cảm xúc. Các ca khúc như "Nước hoa", "Từng lời anh chôn giấu", "Yêu em nhiều" hay "Để em rời xa" được thể hiện với tinh thần chín chắn hơn, cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong tư duy âm nhạc của Kay Trần. Đặc biệt, ca khúc chủ đề "Đường vào tim em" trở thành điểm nhấn khi cả khán phòng như vỡ òa trong sự đồng điệu giữa nghệ sĩ và người nghe.

Đêm diễn thêm phần trọn vẹn với sự góp mặt của những người bạn thân thiết trong âm nhạc như Hoàng Tôn và Hoàng Hiệp. Những màn kết hợp ăn ý, sự tung hứng tự nhiên không gượng ép giữa các nghệ sĩ đã góp phần đẩy cảm xúc chương trình lên cao trào đồng thời mang đến cảm giác gần gũi, đúng tinh thần của một "cuộc hẹn âm nhạc".

Kay Trần cho thấy sức hút của một nghệ sĩ có năng lượng sân khấu mạnh mẽ, đồng thời sở hữu khả năng kết nối tốt với khán giả trẻ thông qua những phần giao lưu duyên dáng và tinh tế. Chính sự tương tác này đã giúp đêm diễn không chỉ dừng lại ở việc trình diễn mà còn trở thành một trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn.

Không khó để nhận ra, "Đường vào tim em" không đơn thuần là liveshow đầu tay, mà còn là lời khẳng định cho hướng đi ngày càng rõ ràng của Kay Trần. Từ một nghệ sĩ trẻ gắn với những bản hit mang tính giải trí, anh đang từng bước định hình hình ảnh một nghệ sĩ biểu diễn toàn diện – biết làm mới mình nhưng vẫn giữ được cá tính riêng.

Sự đầu tư chỉn chu về âm nhạc, dàn dựng sân khấu và cảm xúc đã giúp liveshow ghi điểm trong lòng khán giả Thủ đô. Quan trọng hơn, đêm diễn mở ra một chặng đường mới – nơi Kay Trần không chỉ chinh phục người nghe bằng giai điệu, mà còn bằng câu chuyện và bản sắc nghệ thuật của chính mình.

Với "Đường vào tim em", Kay Trần dường như đã tìm được cách chạm đến trái tim khán giả một cách tự nhiên, tinh tế và đủ sâu để ở lại. Được biết đêm nhạc của Kay Trần do DL Entertainment thực hiện dưới sự bảo trợ của Vạn Show, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập của đơn vị này, do đạo diễn Vạn Nguyễn dẫn dắt.