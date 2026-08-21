Kawasaki lộ bằng sáng chế siêu "ngựa máy" Corleo điều khiển bằng áo cảm biến, đe dọa kỷ nguyên xe hai bánh

Không dùng tay ga hay ghi-đông truyền thống, mẫu "ngựa máy" siêu tưởng này được điều khiển thông qua bộ quần áo tích hợp cảm biến, hứa hẹn tái định nghĩa trải nghiệm di chuyển việt dã trong tương lai.

Bước đột phá xóa bỏ tư duy xe hai bánh truyền thống

Khi nói đến Kawasaki, giới mộ điệu thường liên tưởng đến những cỗ máy tốc độ xé gió như Ninja H2. Tuy nhiên, sự xuất hiện của dự án Corleo đã hoàn toàn đập tan mọi quy chuẩn thiết kế phương tiện giao thông thông thường. Không còn cặp bánh xe quen thuộc hay khung gầm kim loại dồn lực vào mặt đường, Corleo hiện diện như một "linh thú cơ khí" bốn chân bước ra từ các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Xuất hiện lần đầu dưới dạng ý tưởng vào tháng 4 năm 2025 và nhanh chóng bước vào giai đoạn nghiên cứu sản xuất thương mại vào cuối năm 2025, Kawasaki Corleo đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ về một phương tiện di chuyển cá nhân hoàn toàn mới. Bằng sáng chế vừa được công bố đã giải mã bí ẩn lớn nhất của cỗ máy này: Làm thế nào để con người điều khiển một phương tiện bốn chân di chuyển bằng bước chân thay vì lăn bánh?

Kawasaki Corleo là mẫu phương tiện bốn chân việt dã mang kiểu dáng khoa học viễn tưởng, không dùng bánh xe và tay lái truyền thống.

Công nghệ điều khiển bằng trang phục cảm biến IMU

Điểm "điên rồ" và độc đáo nhất trên Kawasaki Corleo nằm ở cơ chế tương tác giữa người và xe. Thay vì sử dụng cùm tay ga, tay phanh hay ghi-đông như trên các dòng xe tay ga hay xe số phổ thông, người lái Corleo bắt buộc phải khoác lên mình một bộ trang phục chuyên dụng.

Bộ quần áo này được tích hợp hệ thống cảm biến đo lường quán tính IMU tinh vi, có nhiệm vụ ghi nhận từng chuyển động nhỏ nhất và phân tích sự thay đổi trọng tâm cơ thể của người điều khiển. Mọi thao tác nghiêng người, rướn tới hay ngả lưng đều được hệ thống máy tính chuyển đổi thành các lệnh điều hướng, tăng tốc hoặc hạ thấp trọng tâm cho bốn chiếc chân cơ khí.

Phương thức này mô phỏng chính xác ngôn ngữ cơ thể trong bộ môn cưỡi ngựa truyền thống. Đối với một phương tiện di chuyển bằng chân trên các địa hình gập gềnh, việc sử dụng trọng tâm cơ thể để giao tiếp với xe mang lại sự linh hoạt và tự nhiên hơn rất nhiều so với việc ghì chặt lấy một chiếc ghi-đông kim loại cứng nhắc.

Bằng sáng chế mới tiết lộ người lái phải mặc bộ quần áo chuyên dụng tích hợp cảm biến IMU để điều khiển xe bằng trọng tâm và chuyển động cơ thể như cưỡi ngựa thật.

Chế độ lái Wasteland và hệ thống an toàn thông minh

Để thích ứng với nhiều điều kiện địa hình phức tạp, Kawasaki trang bị cho Corleo hàng loạt chế độ vận hành linh hoạt như Automatic, Slow và Fast. Đặc biệt, sự xuất hiện của chế độ lái "Wasteland" (Vùng đất hoang) cho thấy tham vọng của hãng xe Nhật Bản trong việc biến Corleo thành một cỗ máy việt dã đích thực, có khả năng chinh phục những địa hình hiểm trở nhất mà ngay cả những chiếc cào cào chuyên nghiệp cũng phải chào thua.

Song song với khả năng vận hành khác biệt, yếu tố an toàn cũng được đặt lên hàng đầu. Bằng sáng chế hé lộ tính năng tự động ngắt và dừng cỗ máy ngay lập tức nếu phát hiện người lái bị hất văng khỏi lưng xe hoặc mất kiểm soát. Việc trang bị trí tuệ nhân tạo để cỗ máy tự nhận biết nguy hiểm là bước đi bắt buộc khi đưa một sản phẩm chuyển động bốn chân vào môi trường thực tế.

Mẫu xe từng ra mắt dưới dạng concept vào tháng 4 năm 2025 và được xác nhận phát triển thương mại vào tháng 12 năm 2025. Xe trang bị nhiều chế độ vận hành như Automatic, Slow, Fast và đặc biệt là chế độ địa hình Wasteland.

Kịch bản về Việt Nam: Món đồ chơi đắt đỏ hay bài toán khó cho hạ tầng?

Theo lộ trình từ nhà sản xuất, Kawasaki kỳ vọng sẽ đưa Corleo thương mại hóa và hiện diện trong đời sống thực tế vào năm 2035. Nếu mẫu xe này cập bến thị trường Việt Nam trong tương lai, đây chắc chắn sẽ là một hiện tượng truyền thông bùng nổ, thu hút sự chú ý vượt xa những mẫu xe tay ga đắt tiền như Honda SH hay các dòng xe phân khối lớn huyền thoại.

Tuy nhiên, kịch bản Corleo xuất hiện trên phố phường Việt Nam sẽ phải đối mặt với vô vàn rào cản khổng lồ. Về mặt pháp lý, việc cấp phép giao thông cho một phương tiện di chuyển bằng bốn chân cơ khí thay vì bánh xe sẽ là một bài toán chưa từng có tiền lệ đối với cơ quan quản lý.

Hạ tầng giao thông đô thị đông đúc với mật độ xe máy dày đặc cũng không phải là môi trường lý tưởng cho một cỗ máy sải bước như Corleo.

Bên cạnh đó, tâm lý tiêu dùng của người Việt vốn chuộng tính thực dụng, độ bền bỉ và chi phí bảo dưỡng hợp lý. Với lượng công nghệ viễn tưởng tích hợp từ bộ đồ cảm biến IMU cho đến hệ thống khớp chân cơ khí phức tạp, giá thành của Corleo khi nhập khẩu về Việt Nam chắc chắn sẽ rơi vào mức cực kỳ đắt đỏ, chỉ dành cho giới siêu giàu muốn sưu tầm đồ chơi công nghệ độc lạ.

Mặc dù hành trình thương mại hóa vẫn còn dài và đầy thách thức, Kawasaki Corleo vẫn là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ dám làm, sẵn sàng phá vỡ mọi giới hạn để mở ra tương lai mới cho ngành phương tiện di chuyển cá nhân.

Tham khảo: Supermoto8

Đức Khương