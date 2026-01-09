Katy Perry chia sẻ những khoảnh khắc trong kỳ nghỉ đầu tiên với cựu thủ tướng Canada





Katy Perry đang sống trọn vẹn "giấc mơ tuổi teen" với Justin Trudeau. Nữ ca sĩ 41 tuổi đã chia sẻ một bức ảnh hôn lên má người yêu trong bài đăng trên Instagram hôm thứ Tư (7/1, theo giờ Mỹ). Katy đã cho người hâm mộ thấy những khoảnh khắc trong kỳ nghỉ đầu tiên của họ bên nhau.

Trong bức ảnh ngọt ngào, cặp đôi ôm nhau tình tứ khi đang du ngoạn trên biển lúc hoàng hôn. Cựu thủ tướng Canada nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Katy chú thích ngắn gọn chữ "Kỳ nghỉ" cho bức ảnh kèm theo biểu tượng hình trái tim.

(Ảnh: Katy Perry Instagram)

Trong loạt ảnh của cô cũng có một vài bức ảnh chụp cùng vị hôn phu cũ Orlando Bloom khi cả hai cùng nhau nuôi dạy con gái Daisy Dove trong tháng trước. Katy Perry đã gắn thẻ tên Bloom trong một bức ảnh cho thấy ngôi sao "Cướp biển vùng Caribbean", 48 tuổi, đang vác cây thông Noel trên vai trong khi con gái 5 tuổi của họ đi trước.

Một bức ảnh khác cho thấy Orlando và con trai 14 tuổi của anh, Flynn, cùng tên Daisy và Perry được viết bằng bút chì màu trên tấm lót bàn ăn cho một bữa tối đặc biệt.

Những bức ảnh liên quan đến bạn trai cũ Orlando cũng được Katy cập nhật.

Trước khi có mối quan hệ với cựu thủ tướng Canada, Katy Perry và Orlando Bloom hẹn hò 9 năm và có một con gái trước khi tuyên bố chia tay vào tháng 7 năm 2025. Ngay sau khi cặp đôi hủy bỏ hôn ước, Perry có mối quan hệ mới với Justin Trudeau. Cả hai được bắt gặp mỉm cười cùng nhau đi dạo trong công viên Mount Royal ở Montreal. Sau đó, dùng bữa tối tại Le Violon, một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở Montreal, và Trudeau cũng được thấy tại điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn Lifetimes Tour của Perry ở thành phố Quebec vào ngày 30 tháng 7.

Cặp đôi đã chính thức công khai mối quan hệ của họ trong lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên vào ngày sinh nhật của Katy Perry vào tháng 10 năm 2025.