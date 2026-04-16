Kalashnikov giao súng trường tấn công AK-203 trước thời hạn

Sao Đỏ |

Tập đoàn Kalashnikov đã bàn giao lô súng trường tấn công AK-203 cho khách hàng nước ngoài sớm hơn dự kiến.

Kalashnikov bàn giao súng trường AK - 203 trước thời hạn cho Ấn Độ năm 2026 - Ảnh 1.

Theo thông báo từ bộ phận báo chí của nhà sản xuất, Tập đoàn Kalashnikov đã giao một lô lớn súng trường tấn công AK-203 cỡ nòng 7,62mm cho khách hàng nước ngoài.

"Hợp đồng xuất khẩu năm 2026 đã được thực hiện trước thời hạn và các nghĩa vụ theo quy định đã được hoàn thành 100%", thông cáo cho biết.

AK-203 là phiên bản hiện đại hóa của súng trường tấn công AK-103, sử dụng đạn 7,62 x 39mm. Vũ khí này có các thanh ray Picatinny tích hợp để gắn thêm thiết bị, báng súng có thể điều chỉnh và tay cầm kiểu súng ngắn tiện dụng.

Súng có trọng lượng rỗng 3,8kg, chiều dài tối đa khi gập báng là 950mm. Nhà sản xuất cho biết dòng AK-200 đã được sản xuất để xuất khẩu từ năm 2020.

Trước đó, Rosoboronexport đã thông báo rằng các loại súng trường tấn công hiện đại, bao gồm AK-15, AK-19 và AK-308 sẽ được trưng bày tại triển lãm Dịch vụ Quốc phòng châu Á ở Malaysia. Khách tham quan cũng sẽ được chiêm ngưỡng súng tiểu liên Kalashnikov, súng máy RPL-20 và súng trường SVCh.

Kalashnikov bàn giao súng trường AK - 203 trước thời hạn cho Ấn Độ năm 2026 - Ảnh 2.

Súng trường AK-203 sẽ trở thành vũ khí cá nhân tiêu chuẩn của Quân đội Ấn Độ.

Về khách hàng, hầu như mọi ý kiến đều cho rằng đó là Ấn Độ, khi vào năm ngoái nước này đã cho biết đang chuẩn bị bắt đầu "độc lập sản xuất" súng trường tấn công AK-203 của Nga, theo thỏa thuận đã được ký kết vào năm 2021. Đây sẽ là bước tiến lớn hướng tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn vũ khí hạng nhẹ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố khởi công xây dựng một cơ sở liên doanh ở bang Uttar Pradesh. Cùng khu vực này đang sản xuất tên lửa chống hạm BrahMos - một phiên bản cải tiến dựa trên thiết kế vũ khí Nga, cụ thể là P-800 Onyx.

Cần nhớ lại, những khẩu AK-203 đầu tiên đã được Ấn Độ tiếp nhận vào năm 2023 và sau đó báo chí biết lô hàng nội địa hóa thứ nhất đã chuyển giao vào tháng 7/2024.

Theo đơn đặt hàng, ít nhất 600.000 khẩu AK-203 sẽ được sản xuất tại các cơ sở trên đất Ấn Độ. Tổng số súng trường tấn công mà nước này đặt mua khoảng 640 - 670 nghìn khẩu, trong khi nhu cầu được biết lên tới 750.000 khẩu.

Việc nội địa hóa sẽ được thực hiện dần dần, bắt đầu từ 70% và đạt 100% sau 70.000 khẩu. Quá trình sản xuất được thực hiện bởi công ty liên doanh Indo - Russian Rifles Private Ltd.

Theo Lenta
Nga bàn giao "kiệt tác" hiện đại bậc nhất, có thể lênh đênh trên biển 45 ngày để làm nhiệm vụ đặc biệt
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

