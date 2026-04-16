Theo thông báo từ bộ phận báo chí của nhà sản xuất, Tập đoàn Kalashnikov đã giao một lô lớn súng trường tấn công AK-203 cỡ nòng 7,62mm cho khách hàng nước ngoài.

"Hợp đồng xuất khẩu năm 2026 đã được thực hiện trước thời hạn và các nghĩa vụ theo quy định đã được hoàn thành 100%", thông cáo cho biết.

AK-203 là phiên bản hiện đại hóa của súng trường tấn công AK-103, sử dụng đạn 7,62 x 39mm. Vũ khí này có các thanh ray Picatinny tích hợp để gắn thêm thiết bị, báng súng có thể điều chỉnh và tay cầm kiểu súng ngắn tiện dụng.

Súng có trọng lượng rỗng 3,8kg, chiều dài tối đa khi gập báng là 950mm. Nhà sản xuất cho biết dòng AK-200 đã được sản xuất để xuất khẩu từ năm 2020.

Trước đó, Rosoboronexport đã thông báo rằng các loại súng trường tấn công hiện đại, bao gồm AK-15, AK-19 và AK-308 sẽ được trưng bày tại triển lãm Dịch vụ Quốc phòng châu Á ở Malaysia. Khách tham quan cũng sẽ được chiêm ngưỡng súng tiểu liên Kalashnikov, súng máy RPL-20 và súng trường SVCh.

Súng trường AK-203 sẽ trở thành vũ khí cá nhân tiêu chuẩn của Quân đội Ấn Độ.

Về khách hàng, hầu như mọi ý kiến đều cho rằng đó là Ấn Độ, khi vào năm ngoái nước này đã cho biết đang chuẩn bị bắt đầu "độc lập sản xuất" súng trường tấn công AK-203 của Nga, theo thỏa thuận đã được ký kết vào năm 2021. Đây sẽ là bước tiến lớn hướng tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn vũ khí hạng nhẹ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố khởi công xây dựng một cơ sở liên doanh ở bang Uttar Pradesh. Cùng khu vực này đang sản xuất tên lửa chống hạm BrahMos - một phiên bản cải tiến dựa trên thiết kế vũ khí Nga, cụ thể là P-800 Onyx.

Cần nhớ lại, những khẩu AK-203 đầu tiên đã được Ấn Độ tiếp nhận vào năm 2023 và sau đó báo chí biết lô hàng nội địa hóa thứ nhất đã chuyển giao vào tháng 7/2024.

Theo đơn đặt hàng, ít nhất 600.000 khẩu AK-203 sẽ được sản xuất tại các cơ sở trên đất Ấn Độ. Tổng số súng trường tấn công mà nước này đặt mua khoảng 640 - 670 nghìn khẩu, trong khi nhu cầu được biết lên tới 750.000 khẩu.

Việc nội địa hóa sẽ được thực hiện dần dần, bắt đầu từ 70% và đạt 100% sau 70.000 khẩu. Quá trình sản xuất được thực hiện bởi công ty liên doanh Indo - Russian Rifles Private Ltd.