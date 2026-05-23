Kalashnikov chế tạo UAV KUB-10ME 'cách mạng hóa' với tầm bắn hơn 100km

Bạch Dương
|

Tập đoàn Kalashnikov liên tục ra mắt nhiều loại vũ khí mới phục vụ nhu cầu Quân đội Nga và hướng đến xuất khẩu.

- Ảnh 1.

Tập đoàn Kalashnikov đã phát triển một loại đạn dẫn đường chiến thuật (UAC cảm tử) mới - KUB-10ME, có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa hơn 100km. Sản phẩm này được phát triển trong thời gian ngắn, dựa trên kinh nghiệm từ các loại đạn tuần kích đã sử dụng trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo lời Giám đốc điều hành Alan Lushnikov, KUB-10ME đáp ứng tất cả các yêu cầu mới nhất của khách hàng. Về cơ bản, đây là một máy bay không người lái cảm tử độ chính xác cao, có khả năng hoạt động sâu trong lòng địch.

Điểm khác biệt chính so với các mẫu trước đó là hệ thống dẫn đường quang điện tử, cho phép nó tấn công không chỉ các mục tiêu cố định mà còn cả di động.

Loại đạn tuần kích này cũng được tăng cường khả năng bảo vệ chống lại các hệ thống tác chiến điện tử và phòng không, đồng thời được trang bị khí tài chụp ảnh và quay video trên không ghi lại thông tin trên máy bay.

- Ảnh 2.

UAV cảm tử KUB-10ME là bước phát triển xa hơn từ những phiên bản trước đó.

Máy bay không người lái KUB-10ME có thể hoạt động ở độ cao từ 80 đến 1.800m với tốc độ bay hành trình 120km/h. Nó phù hợp cho cả hoạt động ban ngày và ban đêm, trong điều kiện thời tiết bình thường và bất lợi, với sức gió giật lên đến 10m/s và ở nhiệt độ từ -30 độ C đến +40 độ C.

Nhà phát triển định vị sản phẩm này như một phương tiện để phá hủy các phương tiện quân sự bọc thép hạng nhẹ (bao gồm cả xe bọc thép chở quân), bộ phận của sở chỉ huy, hệ thống phòng không, khẩu đội pháo binh, các cơ sở trinh sát và tác chiến điện tử, bãi phóng UAV, cũng như máy bay và trực thăng trong khu vực triển khai ngoài trời.

Nhà sản xuất nhấn mạnh đây là loại đạn tuần kích dẫn đường chiến thuật đầu tiên của Nga có tầm bắn hơn 100km. Hiện vẫn chưa có thông tin về thời điểm KUB-10ME sẽ được triển khai đến chiến trường Ukraine hay xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo Avia-pro
