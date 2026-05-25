Kalashnikov bắt đầu sản xuất hàng loạt súng máy hạng nhẹ RPL-20

Bạch Dương
|

Súng máy hạng nhẹ RPL-20 sẽ được Tập đoàn Kalashnikov sản xuất hàng loạt nhằm cung cấp cho Quân đội Nga.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Alan Lushnikov - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Kalashnikov cho biết việc sản xuất hàng loạt súng máy hạng nhẹ nạp đạn bằng dây đai RPL-20 có thể bắt đầu vào năm 2026.

"Chúng tôi đang tập trung vào việc phát triển loại đạn cỡ 5,45mm và cần đưa nó vào sản xuất hàng loạt. Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra trong năm nay," ông Lushnikov nói.

Người đứng đầu tập đoàn cho biết thêm, nhu cầu về khẩu RPL-20 là rất cao. Những khẩu súng máy hạng nhẹ thế hệ mới này sẽ được trang bị cho các đơn vị tấn công.

Súng máy RPL-20 được thiết kế để tiêu diệt binh lính và phương tiện của địch ở tầm bắn lên đến 800m. Súng sử dụng dây đạn 100 hoặc 200 viên. Trọng lượng của vũ khí khi chưa nạp đạn là 5,5kg; chiều dài của súng lên tới 1.100mm.

Tập đoàn Kalashnikov bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí bộ binh thế hệ mới.

Bên cạnh đó, ông Alan Lushnikov còn cho biết thêm, Tập đoàn Kalashnikov đã nhận được giấy phép xuất khẩu các phiên bản carbine và tiểu liên của súng trường tấn công AK-12 và AK-15.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Lushnikov: "Chúng tôi đã nhận được giấy phép xuất khẩu các phiên bản AK-12K và AK-15K, sử dụng cỡ đạn 5,45mm và 7,62mm"

Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Nhà nước Nga giải thích thêm, loại vũ khí này đang rất được ưa chuộng. Chúng được phát triển với sự hợp tác của các đại diện thuộc Lực lượng Nhảy dù Nga (VDV).

Ông Lushnikov khẳng định lô súng trường tấn công nhỏ gọn AK-12K đầu tiên đã được vận chuyển và gửi đến khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO). Lô súng AK-12 đầu tiên trong năm nay đã được giao cho khách hàng nhà nước vào tháng 4.

Những khẩu súng trường tấn công này là sự bổ sung cho bộ trang bị Ratnik và khác biệt so với các thế hệ trước ở thiết kế công thái học tinh tế, khả năng tác chiến ngày lẫn đêm, cũng như độ chính xác được cải thiện. Đầu tháng đó, sản lượng AK-12 đã tăng 15% so với mục tiêu năm 2025.

Theo TASS
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Hãng có xe máy điện "đi xa nhất VN" ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

