Justin Bieber làm sao nữa vậy: Ra đường mặc mỗi đồ lót, đến giày dép cũng chẳng xỏ!

Tình trạng sức khỏe tinh thần bất ổn với nhiều hành vi khác thường của Justin Bieber là tâm điểm toàn cầu trong năm 2025. Vào tháng 7 vừa qua, nam ca sĩ tuyên bố anh đã lấy lại phong độ, có tiến triển tốt trong việc điều trị chứng rối loạn lo âu. Nói là vậy, nhưng những gì Justin Bieber thể hiện lại cho thấy anh rõ ràng chưa kiểm soát được hành vi. Theo tờ Page Six, "hoàng tử nhạc pop" lại vừa gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh anh ra đường lái xe điện Scooter mà chỉ mặc mỗi nội y trên người, đến giày dép cũng không mang.

Hình ảnh này của Justin Bieber nhanh chóng làm dậy sóng MXH, khiến không ít người liên tưởng đến Britney Spears. Thời gian qua, Justin Bieber và Britney Spears lộ rõ những dấu hiệu bất ổn tâm lý giống hệt nhau. Cả hai liên tục có những hành vi lạ lùng và kỳ quặc, ăn mặc kiệm vải phản cảm, thậm chí lột đồ khỏa thân rồi khoe lên MXH.

Justin Bieber gây hoang mang với việc ra ngoài chỉ mặc mỗi đồ lót, thậm chí đi chân trần

Các vấn đề tâm lý của nam ca sĩ này vẫn chưa thực sự ổn như anh đã nói

Với trường hợp của Justin Bieber, dân tình còn lo ngại hơn. Tình trạng sức khỏe tinh thần lao dốc của nam nghệ sĩ hàng đầu này được cho là không chỉ chịu ảnh hưởng của bệnh tâm lý mà còn đến từ việc lạm dụng chất kích thích. Justin Bieber từng công khai sử dụng chất cấm như cần sa trong thời gian qua. Nam ca sĩ 31 tuổi còn trích dẫn lại video của cố rapper DMX, nói rằng anh không có hứng thú với đời sống trong sạch, lành mạnh. DMX nổi tiếng là rapper nghiện ngập, qua đời vì đau tim khi sử dụng cocaine. Bất chấp những ồn ào, quản lý của Justin Bieber đều 1 mực phủ nhận chuyện nam ca sĩ nghiện ngập.



Justin Bieber ngang nhiên đăng ảnh hút cần sa. Điều nay khiến cư dân mạng không khỏi nghi vấn tình trạng tâm thần bất ổn của anh hiện tại là do lạm dụng chất kích thích quá mức

Hailey Bieber được cho biết đã rất kiên nhẫn với chồng trong suốt quá trình Justin Bieber đấu tranh với các vấn đề tâm lý. Họ đã cùng nhau vượt qua từng ngày. "Cuộc hôn nhân của họ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, nhưng giờ họ đã tốt đẹp hơn nhiều" - nguồn tin nói. Sau khi album phát hành, gia đình 3 người đã đến địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích ở Idaho, Mỹ. Cuối cùng Hailey và Justin đã có thể kết nối lại với nhau nhiều hơn quãng thời gian trục trặc trước đó. Kể từ khi kết hôn, Hailey - Justin lúc nào cũng bị đồn tan vỡ, sắp ly hôn, có thời điểm tưởng chừng như không thể vượt qua được, Hailey còn bỏ nhẫn cưới.

Hailey Bieber đang đồng hành cùng Justin Bieber trong hành trình đấu tranh với các vấn đề tâm lý

Nguồn: Page Six