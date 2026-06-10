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Jordan tuyên bố đánh chặn 5 tên lửa từ Iran

Quỳnh Như
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Quân đội Jordan sáng 10/6 thông báo đã đánh chặn 5 tên lửa phóng từ Iran, trong bối cảnh Tehran mở rộng các đòn đáp trả nhằm vào những mục tiêu quân sự liên quan đến Mỹ tại Trung Đông.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Jordan cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã phát hiện và vô hiệu hóa 5 tên lửa trước khi chúng bay tới mục tiêu. Vụ đánh chặn khiến một số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, song không ghi nhận thương vong hay thiệt hại về tài sản.

Đây được cho là lần đầu tiên Jordan trở thành mục tiêu trực tiếp kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực hồi tháng 4.

Jordan đánh chặn 5 tên lửa từ Iran: Diễn biến căng thẳng quân sự 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa nhiên liệu rắn tầm xa nhằm vào căn cứ Al Azraq ở miền bắc Jordan. Theo hãng thông tấn Fars , Tehran khẳng định cuộc tấn công đã phá hủy các nhà chứa máy bay chiến đấu F-35 tại căn cứ này. Tuy nhiên, phía Iran chưa công bố bằng chứng hình ảnh để xác thực tuyên bố và hiện chưa có xác nhận độc lập từ phía Mỹ hoặc Jordan.

Cùng ngày, Iran tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự trong khu vực khi tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.

Truyền thông nhà nước Iran IRIB đưa tin Hải quân Iran đã triển khai UAV tấn công Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait.

Đáp lại, Kuwait kích hoạt hệ thống phòng không và tuyên bố các lực lượng phòng thủ đang tiến hành đánh chặn những mục tiêu trên không của đối phương. Đồng thời, Bahrain cũng phát cảnh báo an ninh và nâng mức sẵn sàng chiến đấu.

Hiện chưa có thông tin nào về việc liệu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran có đánh trúng mục tiêu hay không.

Diễn biến mới nhất xảy ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhằm vào Iran, với lý do đáp trả vụ trực thăng Apache của quân đội Mỹ bị bắn rơi ngoài khơi Oman hôm 8/6. Những động thái quân sự liên tiếp đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trên toàn khu vực Trung Đông.

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Tags

tên lửa từ Iran

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