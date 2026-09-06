Johnny Trí Nguyễn: Sự cứng đầu khiến Hộ Linh Tráng Sĩ phải trả giá

Johnny Trí Nguyễn vừa có những tâm sự về cái giá mà Hộ Linh Tráng Sĩ phải trả.

Có thể nói, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh là bộ phim có độ thảo luận cao nhất mùa lễ 2/9 năm nay. Là dự án cổ trang có mức đầu tư khủng, bộ phim ngay khi ra rạp đã lập tức nhận về cả những lời khen ngợi lẫn vô số tranh cãi trái chiều. Giữa tâm điểm chú ý, sáng ngày 6/9, nam tài tử Johnny Trí Nguyễn đã đăng tải một dòng trạng thái "Cái giá của sự chân thực", chia sẻ thẳng thắn về cấu trúc bộ phim cũng như lựa chọn nghệ thuật đầy kiên định của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Trong bài viết, Johnny Trí Nguyễn phân tích về cấu trúc kể chuyện vốn đang là tâm điểm bị chê của phim. Dưới góc nhìn của một người làm nghề lâu năm, anh phân tích rằng với những bộ phim có một nhóm nhân vật chính, cách kể quen thuộc thường tạo ra "lực hướng tâm" rất rõ ràng. Anh lấy dẫn chứng từ tác phẩm kinh điển Seven Samurai (Bảy võ sĩ samurai), nơi cả bảy nhân vật cùng quy tụ về một ngôi làng để chống lại kẻ thù chung. Mọi hành động của họ được nối kết chặt chẽ bằng mối quan hệ nhân quả, liên tục đẩy mâu thuẫn lớn dần và mang lại cảm giác câu chuyện luôn tiến về phía trước một cách kịch tính.

Ngược lại, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh lại chọn một lối đi riêng biệt, mạo hiểm và đây cũng chính là điều khiến một số khán giả cảm thấy câu chuyện không chặt chẽ. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã quyết giữ bằng được cốt lõi của truyền thuyết: bảy tráng sĩ đi theo bảy hướng khác nhau. Lựa chọn này vô tình ép phần giữa của bộ phim phải mang cấu trúc “ly tâm”. Nhóm nhân vật chính bị tách khỏi nhau, các tuyến truyện diễn ra độc lập và dù tuyến nào cũng có biến cố riêng, nhưng sức nặng kịch tính tổng thể lại không tăng lên. "Chuỗi nhân quả không liên tục đẩy mâu thuẫn lớn hơn nên dễ tạo cảm giác rời rạc", Johnny Trí Nguyễn viết.

Tuy nhiên, theo Johnny Trí Nguyễn, cấu trúc này có sự đảo chiều ngoạn mục ở chặng cuối. Johnny Trí Nguyễn quan sát thấy hầu hết khán giả anh gặp đều rất thích đoạn kết, thời điểm câu chuyện chuyển dịch mạnh mẽ từ “ly tâm” sang “hướng tâm”. Lúc này, các tuyến nhân vật cùng hội tụ về một địa điểm, đối mặt với cùng một hiểm họa và trong cùng một thời điểm. Khi tính nhân quả giữa các tuyến mạnh trở lại, câu chuyện lập tức lấy lại sức hút và kéo giữ được cảm xúc người xem.

Nam tài tử thừa nhận, ban đầu bản thân anh cũng cho rằng câu chuyện cần được chế tác, nhào nặn lại để phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh đại chúng hơn, và chính anh đã vài lần trực tiếp góp ý với đạo diễn. Nhưng sau cùng, anh hoàn toàn thấu hiểu lý do vì sao anh Bình vẫn kiên định với cách kể ấy. Đó là tinh thần xuyên suốt của người đứng đầu dự án: cố gắng giữ tác phẩm gần nhất với truyền thuyết và phỏng dựng thế giới thời Đinh một cách nghiêm túc nhất trong khả năng nghiên cứu của người Việt hiện tại.

"Chính sự “cứng đầu” đó khiến phim phải trả giá ở độ liền mạch của cấu trúc truyện, nhưng đồng thời cũng tạo nên những thứ rất nhiều khán giả đang khen: phục trang, bối cảnh, vũ khí, đạo cụ, không khí thời đại và những màn hành động... đều chỉn chu, đậm chất Việt", Johnny Trí Nguyễn đúc kết. Anh khẳng định không phủ nhận những lời phê bình về kịch bản, nhưng điều công bằng hơn là công chúng cần hiểu rằng, có những điểm chưa trọn vẹn ở bộ phim không đến từ sự cẩu thả mà đó là cái giá của một lựa chọn sáng tác đầy kiêu hãnh.

Trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, Johnny Trí Nguyễn không chỉ đảm nhận một vai diễn quan trọng - Hữu Tướng quân, vị võ sĩ trung thành tuyệt đối với nhà vua - mà anh còn giữ vai trò cốt lõi là Đạo diễn hành động.

Bộ phim lấy bối cảnh Đại Cồ Việt cuối thời Đinh sau cái chết đột ngột của Đinh Tiên Hoàng. Vận nước bấp bênh, một kế hoạch bảo vệ long mạch quốc gia được khởi động. Thầy Mo (NSND Tự Long) đã tập hợp 7 vị tráng sĩ, chia làm 7 hướng, mang theo 99 cỗ quan tài giả nhằm đánh lạc hướng các thế lực thù địch muốn phá hoại lăng mộ tiên đế. Phim có sự góp mặt của dàn sao thực lực như Đỗ Thị Hải Yến, Hứa Vĩ Văn, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Trần Thiên Tú...

Với tư cách đạo diễn võ thuật, Johnny Trí Nguyễn cùng các cascadeur đã dành nửa năm nghiên cứu để tạo nên một bộ thế võ riêng biệt. Xuyên suốt phim là 12 phân cảnh giao đấu khốc liệt mang nặng tính thực chiến. Anh yêu cầu các diễn viên hạn chế lạm dụng kỹ xảo, trực tiếp thực hiện đòn thế để khán giả cảm nhận rõ lực va chạm, sự mệt nhọc và hiểm nguy chân thực. Điển hình như việc Tuấn Trần bị chấn thương đứt dây chằng ở hậu trường, Johnny Trí Nguyễn đã lập tức tính toán, biến đổi bài đánh mới ngay tại chỗ để vừa phù hợp với thể trạng của diễn viên vừa đảm bảo chất lượng cho đại cảnh kéo dài hơn 10 phút cuối phim.

Trước những ý kiến trái chiều về phim, ê-kíp đã tung ra một bản dựng mới thay cho bản gốc dài 155 phút từ tối ngày 30/8 để bày tỏ tinh thần cầu thị. Thời lượng phim được tinh gọn xuống còn 135 phút, giúp mạch truyện tập trung, đẩy nhanh nhịp điệu và giải quyết được đáng kể cảm giác rời rạc.

Sau 10 ngày từ khi khởi chiếu chính thức, phim hiện đang có tổng doanh thu 31 tỷ đồng, cách con số "hòa vốn" mà Johnny Trí Nguyễn từng chia sẻ là 250 tỷ đồng khoảng 220 tỷ.