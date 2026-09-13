Jisoo kết hôn với chuyên gia tài chính vào ngày 19/9

Công chúng đồng loạt gửi tới Jisoo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Sáng 13/9, tờ Sportsworldi đưa tin, nữ ca sĩ Hàn Quốc Jisoo - người từng tham gia Superstar K3 sẽ kết hôn vào ngày 19/9 tới đây. Cô dự kiến sẽ tổ chức lễ cưới với chàng trai ngoài ngành giải trí vào lúc 11 giờ sáng ngày 19/9 tại khu vực sảnh cưới nằm trong trung tâm hội nghị của 1 trường đại học ở Seoul (Hàn Quốc).

Được biết, ông xã Jisoo là chuyên gia tài chính tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh ở trường Đại học Hong Kong (Trung Quốc). Cả 2 nên duyên vợ chồng sau thời gian dài yêu xa, thường xuyên di chuyển qua lại giữa Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

Jisoo (sinh năm 1993) sẽ chính thức về chung nhà với 1 chuyên gia tài chính ngay trong tháng 9 này. Ảnh: Naver

Trên trang cá nhân, Jisoo vừa lên tiếng xác nhận chuyện vui, đồng thời hé lộ về thời điểm cặp đôi bắt đầu hẹn hò với nhau: “Tôi vốn muốn chuẩn bị cho lễ cưới 1 cách âm thầm lặng lẽ. Xin cảm ơn những khán giả vẫn luôn nhớ đến tôi với tư cách 1 ca sĩ. Cảm ơn các bạn đã gửi những lời chúc phúc chân thành tới tôi. Sau 2 năm rưỡi yêu nhau, liên tục di chuyển qua lại giữa Hong Kong (Trung Quốc) và Seoul, tôi cùng anh ấy đã nên duyên vợ chồng. Ông xã luôn mang lại sự ấm áp cho tôi. Khi ở bên anh ấy, tôi luôn cảm thấy như được là chính mình. Chúng tôi sẽ luôn trân trọng con người thật của đối phương và xin hứa sẽ sống thật hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người”.

Song song với đó, Jisoo cũng thu hút sự chú ý khi công bố luôn hình ảnh cưới hiếm hoi được thực hiện tại Hong Kong (Trung Quốc). Trong ảnh, cô cùng người bạn đời đan tay hạnh phúc trên đường phố. Dù được chụp từ phía sau nhưng không khó để nhận ra cặp đôi đang ngập tràn trong niềm vui sướng hân hoan.

Jisoo vừa chia sẻ luôn bức hình cưới hiếm hoi bên ông xã làm chuyên gia tài chính. Ảnh: IGNV

Ngoài ra, trong bài đăng mới, Jisoo còn đăng lên cả hình ảnh cô trực tiếp đi phát thiệp mời đám cưới tới bạn bè thân thiết. Loạt hình đã ghi lại khoảng thời gian vui vẻ của nữ ca sĩ sinh năm 1993 bên cạnh những người thân yêu trước thềm đám cưới hạnh phúc.

Trên trang cá nhân, bạn bè cùng người hâm mộ đã đồng loạt gửi những lời chúc mừng tới Jisoo. Đáp lại tình cảm chân thành từ mọi người, Jisoo đã nhiệt tình hồi âm và gửi lời cảm ơn bên dưới từng comment.

Jisoo đi phát thiệp mời đám cưới cho bạn bè. Ảnh: IGNV

Jisoo sinh năm 1993, có tên đầy đủ là Shin Jisoo. Cô từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia chương trình Superstar K3 (đài Mnet) hồi năm 2011 và lọt vào Top 11 chung cuộc. Tới năm 2015, nữ nghệ sĩ phát hành mini-album đầu tay mang tên 20’S PARTY 1 và chính thức ra mắt với tư cách 1 ca sĩ chuyên nghiệp. Hiện tại, Jisoo đã lấn sân sang lĩnh vực mới với vai trò họa sĩ kiêm nhà thiết kế dưới nghệ danh Babicasso.

Jisoo nhận được nhiều tình cảm từ công chúng sau khoảng 10 năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Ảnh: IGNV