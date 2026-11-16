Jensen Huang cân nhắc trở lại ghế CEO Nvidia, Elon Musk cùng loạt lãnh đạo công nghệ lên tiếng ủng hộ

Jensen Huang đang cân nhắc khả năng trở lại vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, chỉ vài ngày sau khi từ chức. Theo Financial Times (FT), ông đã thảo luận với những người thân cận về khả năng quay lại điều hành tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh một nhóm lãnh đạo công nghệ và nhà đầu tư tại Thung lũng Silicon đang vận động hội đồng quản trị Nvidia khôi phục vị trí cho ông Huang.

Một đồng minh của cựu CEO Nvidia cho biết nhóm này đang tập hợp một "phòng tác chiến" gồm các lãnh đạo doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon nhằm thúc đẩy chiến dịch đưa ông trở lại. Nhóm cũng có kế hoạch tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

"Những người có tiếng nói quan trọng trong ngành công nghệ, bên ngoài các phòng thí nghiệm AI tiên phong, đều yêu mến Jensen", nguồn tin nói với FT, đồng thời xác nhận ông Huang ủng hộ những nỗ lực vận động này.

Elon Musk cùng nhiều lãnh đạo công nghệ kêu gọi "đưa Jensen trở lại"

Chiến dịch vận động đã nhận được sự ủng hộ công khai của nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghệ Mỹ, trong đó có Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, cùng Tim Sweeney, CEO hãng phát triển trò chơi Epic Games.

Hai nhân vật này nằm trong số những người ủng hộ một bức thư công khai gửi hội đồng quản trị Nvidia, với yêu cầu "Bring Jensen Back" (Đưa Jensen trở lại).

Một số nhân viên Nvidia cũng công khai kêu gọi ông Huang quay lại và ký tên vào bức thư nói trên.

Đáng chú ý, Brad Gerstner, nhà sáng lập quỹ đầu tư Altimeter Capital, và Gavin Baker, lãnh đạo Atreides Management, đều là những cổ đông của Nvidia, đã cùng công bố thư gửi hội đồng quản trị hôm thứ Sáu (13/11).

Trong thư, hai nhà đầu tư đề nghị ban lãnh đạo không loại trừ bất kỳ phương án nào, bao gồm khả năng Jensen Huang trở lại điều hành công ty.

Washington phát tín hiệu không đồng tình

Dù nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận lãnh đạo công nghệ và cổ đông, nỗ lực đưa ông Huang trở lại có thể đối mặt với những trở ngại từ giới chức Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm Chủ nhật (15/11) kêu gọi Nvidia thực hiện một cuộc "thay đổi mạnh mẽ" trong bộ máy lãnh đạo sau sự ra đi của ông Huang. Tuyên bố này cho thấy Washington có thể không ủng hộ phương án khôi phục vị trí cho cựu CEO.

Một yếu tố quan trọng khác là Jensen Huang không nắm cổ phần chi phối tại Nvidia. Vì vậy, ông không có quyền tự mình đảo ngược các quyết định của hội đồng quản trị, bất kể mức độ ủng hộ từ các cổ đông hay lãnh đạo công nghệ bên ngoài.

Trong thời gian chờ đợi, hội đồng quản trị và đội ngũ điều hành Nvidia, hiện do CEO tạm quyền Colette Kress dẫn dắt, đang tập trung ổn định hoạt động doanh nghiệp trước khi công bố kết quả kinh doanh quý vào thứ Ba (17/11).

Cuộc điều tra nội bộ và câu hỏi về quan hệ với Trung Quốc

Song song với những diễn biến về nhân sự, hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ các hành vi dẫn đến quyết định từ chức của ông Huang.

Theo thông tin được công bố, cuộc điều tra tập trung vào những cáo buộc liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông với một nữ doanh nhân bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc và một nhân viên cấp dưới.

Một trong những mối quan hệ được đề cập liên quan đến Alice Huang, một lãnh đạo tại Megaspeed, công ty có trụ sở ở Singapore. Vụ việc khiến các biện pháp tuân thủ của Nvidia trong hoạt động bán chip AI cho khách hàng tại châu Á bị xem xét kỹ lưỡng hơn, đặc biệt với những đối tác có khả năng liên quan đến Trung Quốc.

Đây là vấn đề nhạy cảm đối với Nvidia, trong bối cảnh Mỹ đang áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với những dòng chip AI tiên tiến sang Trung Quốc.

Trước đó, Financial Times đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận Rene Haas, CEO hãng sản xuất chip Arm Holdings của Anh, để xem xét khả năng kế nhiệm ông Huang. Tuy nhiên, hội đồng quản trị Nvidia khẳng định chưa khởi động bất kỳ quy trình chính thức nào liên quan đến việc lựa chọn CEO mới.

Những diễn biến trái chiều đang đặt Nvidia trước bài toán nhân sự phức tạp: một mặt là sức ép từ các cổ đông, nhân viên và lãnh đạo công nghệ muốn ông Huang trở lại; mặt khác là cuộc điều tra độc lập và những quan ngại từ giới chức Mỹ.

Tương lai lãnh đạo Nvidia vì thế vẫn chưa được định đoạt, trong khi tập đoàn phải tìm cách duy trì sự ổn định trước những biến động có thể tác động tới toàn bộ ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.

Tham khảo: Tổng hợp