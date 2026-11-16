HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Jensen Huang cân nhắc trở lại ghế CEO Nvidia, Elon Musk cùng loạt lãnh đạo công nghệ lên tiếng ủng hộ

Hồng Duy
|

Sau khi từ chức CEO Nvidia, Jensen Huang đang cân nhắc trở lại vị trí lãnh đạo tập đoàn. Một nhóm nhân vật quyền lực tại Thung lũng Silicon, trong đó có Elon Musk, đã công khai gây sức ép, yêu cầu hội đồng quản trị đưa ông trở lại. Tuy nhiên, nỗ lực này có thể vấp phải sự phản đối từ Washington.

Jensen Huang đang cân nhắc khả năng trở lại vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, chỉ vài ngày sau khi từ chức. Theo Financial Times (FT), ông đã thảo luận với những người thân cận về khả năng quay lại điều hành tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh một nhóm lãnh đạo công nghệ và nhà đầu tư tại Thung lũng Silicon đang vận động hội đồng quản trị Nvidia khôi phục vị trí cho ông Huang.

Một đồng minh của cựu CEO Nvidia cho biết nhóm này đang tập hợp một "phòng tác chiến" gồm các lãnh đạo doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon nhằm thúc đẩy chiến dịch đưa ông trở lại. Nhóm cũng có kế hoạch tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

"Những người có tiếng nói quan trọng trong ngành công nghệ, bên ngoài các phòng thí nghiệm AI tiên phong, đều yêu mến Jensen", nguồn tin nói với FT, đồng thời xác nhận ông Huang ủng hộ những nỗ lực vận động này.

Elon Musk cùng nhiều lãnh đạo công nghệ kêu gọi "đưa Jensen trở lại"

Chiến dịch vận động đã nhận được sự ủng hộ công khai của nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghệ Mỹ, trong đó có Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, cùng Tim Sweeney, CEO hãng phát triển trò chơi Epic Games.

Hai nhân vật này nằm trong số những người ủng hộ một bức thư công khai gửi hội đồng quản trị Nvidia, với yêu cầu "Bring Jensen Back" (Đưa Jensen trở lại).

Một số nhân viên Nvidia cũng công khai kêu gọi ông Huang quay lại và ký tên vào bức thư nói trên.

Đáng chú ý, Brad Gerstner, nhà sáng lập quỹ đầu tư Altimeter Capital, và Gavin Baker, lãnh đạo Atreides Management, đều là những cổ đông của Nvidia, đã cùng công bố thư gửi hội đồng quản trị hôm thứ Sáu (13/11).

Trong thư, hai nhà đầu tư đề nghị ban lãnh đạo không loại trừ bất kỳ phương án nào, bao gồm khả năng Jensen Huang trở lại điều hành công ty.

Washington phát tín hiệu không đồng tình

Dù nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận lãnh đạo công nghệ và cổ đông, nỗ lực đưa ông Huang trở lại có thể đối mặt với những trở ngại từ giới chức Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm Chủ nhật (15/11) kêu gọi Nvidia thực hiện một cuộc "thay đổi mạnh mẽ" trong bộ máy lãnh đạo sau sự ra đi của ông Huang. Tuyên bố này cho thấy Washington có thể không ủng hộ phương án khôi phục vị trí cho cựu CEO.

Một yếu tố quan trọng khác là Jensen Huang không nắm cổ phần chi phối tại Nvidia. Vì vậy, ông không có quyền tự mình đảo ngược các quyết định của hội đồng quản trị, bất kể mức độ ủng hộ từ các cổ đông hay lãnh đạo công nghệ bên ngoài.

Trong thời gian chờ đợi, hội đồng quản trị và đội ngũ điều hành Nvidia, hiện do CEO tạm quyền Colette Kress dẫn dắt, đang tập trung ổn định hoạt động doanh nghiệp trước khi công bố kết quả kinh doanh quý vào thứ Ba (17/11).

Cuộc điều tra nội bộ và câu hỏi về quan hệ với Trung Quốc

Song song với những diễn biến về nhân sự, hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ các hành vi dẫn đến quyết định từ chức của ông Huang.

Theo thông tin được công bố, cuộc điều tra tập trung vào những cáo buộc liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông với một nữ doanh nhân bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc và một nhân viên cấp dưới.

Một trong những mối quan hệ được đề cập liên quan đến Alice Huang, một lãnh đạo tại Megaspeed, công ty có trụ sở ở Singapore. Vụ việc khiến các biện pháp tuân thủ của Nvidia trong hoạt động bán chip AI cho khách hàng tại châu Á bị xem xét kỹ lưỡng hơn, đặc biệt với những đối tác có khả năng liên quan đến Trung Quốc.

Đây là vấn đề nhạy cảm đối với Nvidia, trong bối cảnh Mỹ đang áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với những dòng chip AI tiên tiến sang Trung Quốc.

Trước đó, Financial Times đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận Rene Haas, CEO hãng sản xuất chip Arm Holdings của Anh, để xem xét khả năng kế nhiệm ông Huang. Tuy nhiên, hội đồng quản trị Nvidia khẳng định chưa khởi động bất kỳ quy trình chính thức nào liên quan đến việc lựa chọn CEO mới.

Những diễn biến trái chiều đang đặt Nvidia trước bài toán nhân sự phức tạp: một mặt là sức ép từ các cổ đông, nhân viên và lãnh đạo công nghệ muốn ông Huang trở lại; mặt khác là cuộc điều tra độc lập và những quan ngại từ giới chức Mỹ.

Tương lai lãnh đạo Nvidia vì thế vẫn chưa được định đoạt, trong khi tập đoàn phải tìm cách duy trì sự ổn định trước những biến động có thể tác động tới toàn bộ ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.

Tham khảo: Tổng hợp

Tags

Jensen Huang

Nvidia

Elon Musk

Thung lũng Silicon

washington

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Ngọc Vũ 29 tuổi - đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm

Lời khai của Nguyễn Ngọc Vũ 29 tuổi - đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm

03:04
Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

01:13
Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

01:16
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
BYD ra mắt "Rolls-Royce Ghost của Trung Quốc", chạy hơn 1000km/sạc, giới hạn 399 xe toàn cầu

BYD ra mắt "Rolls-Royce Ghost của Trung Quốc", chạy hơn 1000km/sạc, giới hạn 399 xe toàn cầu

01:34
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại